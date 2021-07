Danmarks sjoveste gøgler

- Jon G. Lør kan den svære kunst at holde både børn og voksne fanget under sit show. Han har en eminent jongleringsteknik og et tungebånd, som er de færreste forundt.

Også med i udstillingen

I Cirkusmuseets nye udstilling, kan man også møde Jon G. Lør. Her fortæller han nærmest i form af et hologram, hvordan han er blevet gøgler, og hvad der driver ham til at rejse land og rige rundt for at optræde. Det giver et blik bag kulissen, som er de færreste forundt.