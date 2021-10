Danmarks længste vejnavn er væk: 400 patienter farer dagligt vild

Normalt er Google en af vores bedste venner i dagligdagen. Men når Google svigter, så går tingene ofte galt. Det kan man i den grad nikke genkendende til i Brøndby for tiden. Her kommer op mod 400 patienter dagligt for sent til deres aftale på Gildhøj Privathospital, fordi Google ikke har opdateret den populære korttjeneste, Maps, med Danmarks længste vejnavn, Borgmester Kjeld Rasmussen Boulevard. Det skriver TV 2 Lorry.

- Det er efterhånden sket rigtig mange gange. Vi har omkring 400 patienter dagligt på Gildhøj. De fleste er nye patienter, som ikke har sin daglige gang på vores adresse, siger Kenneth Beck Kristensen, marketing- og kommunikationsmedarbejder hos Gildhøj Privathospital, til TV 2 Lorry.

- Derfor er det for mange patienter, der står i en sårbar situation, en stressfaktor ikke at kunne slå vejen op. Vi lever i en digital verden, hvor man burde kunne forvente at finde de rigtige adresser på sine digitale platforme, siger Kenneth Beck Kristensen.

Gildhøj Privathospital har længe forsøgt at få Google til at ændre vejnavnet i deres system, men uden held.

- Google Danmark er en svær størrelse. Det burde være nemt, men det er overraskende for mig, at man skal kæmpe så længe for det, siger Kenneth Beck Kristensen.

Derfor har Gildhøj også været i kontakt med Brøndby Kommune. Her oplyser man til TV 2 Lorry, at Borgmester Kjeld Rasmussen Boulevard er opdateret i adresseregistret, og informationen er tilgængelig.

Udover det kan kommunen dog ikke gøre mere, da det er op til de private aktører, som for eksempel Google, at opdatere deres systemer. Modsat Gildhøj Privathospital har Brøndby Kommune ikke forsøgt at få Google til at opdatere vejnavnet.

TV 2 Lorry har også forsøgt at få fat i Google Danmark for at få en forklaring på, hvorfor man ikke har opdateret Maps med det rigtige vejnavn, men det har ikke være muligt.

Kommunalpolitikerne i Brøndby Kommune besluttede for lidt mere end et halvt år siden, at man ville ære den mangeårige tidligere borgmester Kjeld Rasmussen med et vejnavn.

Derfor har strækningen, der før var kendt som Brøndbyvester Boulevard, siden den 1. juni heddet Borgmester Kjeld Rasmussen Boulevard, hvilket gør vejen til bærer af Danmarks længste vejnavn.

Borgmester Kjeld Rasmussen Boulevard starter ved rådhuset, hvor Kjeld Rasmussen var borgmester i 39 år. Strækningen er 4 km lang og fortsætter blandt andet forbi Brøndby Stadion, Brøndby Gymnasium og Brøndby Golfbane.

Med hele 34 bogstaver er vejnavnet Danmarks længste. Og altså også den sværeste at finde på Google.

Derfor fortsætter Gildhøj Privathospital med at have forvirrede patienter, der ikke kan finde vej.