Se billedserie Adm. direktør for Old Irish Pub, Peder Blak er glad for, at det er lykkedes at overtage Damhuskroen.

Damhuskroen bliver til Old Irish Pub

Vestegnen - 22. juni 2020

Danmarks største pubkæde flytter nu ind i Damhuskroens historiske lokaler. Den ikoniske bygning på Roskildevej i Rødovre er en vigtig strategisk position for Old Irish Pub, der ser et stort potentiale i lokalområdet.

Damhuskroens fremtid er nu på plads. Den historiske bygning ved kanten af Damhussøen vil efter sommerferien åbne dørene som Old Irish Pub.

Stifterne af Old Irish Pub, Peder og Kristian Blak, har længe ledt efter den perfekte lokation vest for Københavns centrum. Derfor er brødrene Blak meget begejstrede for, at det er lykkedes at flytte ind i Damhuskroens legendariske lokaler på Roskildevej.

- Jeg er simpelthen ovenud glad for, at det her er faldet på plads. Det er fantastisk at overtage et sted med sådan en historie. Det forpligter. Damhuskroen har altid været et folkeligt samlingspunkt, og vi tager nu ansvar for at videreføre den imponerende historie. Her passer vores koncept rigtigt godt, fordi vi lægger stor vægt på den hyggelige oplevelse og den høje standard, siger adm. direktør for Old Irish Pub, Peder Blak.

Det er næsten 250 år siden, at der første gang blev givet bevilling til at drive kro på matriklen, og den særlige historik var medvirkende til Old Irish Pubs overtagelse af Damhuskroen. Dog har den særlige lokation været helt afgørende, idet brødrene mener, at der et stort potentiale i lokalområdet.

- Den vestlige del af hovedstaden har alt for længe manglet et samlingspunkt. Det her fantastiske lokalområde er blevet nedprioriteret, og vi mener, at det er en fejl at overse potentialet. Derfor har vi længe været på jagt efter den rette mulighed for at tilbyde vores produkt til alle de mange, der har deres hverdag her, siger Peder Blak.

Old Irish Pub Damhuskroen bliver pub nummer 22 på dansk grund, mens der nu findes otte Old Irish Pubs i Norge og fem i Finland. Alene i 2019 åbnede virksomheden syv nye pubber og tæller nu mere end 1.500 ansatte. The Old Irish Pub stammer oprindeligt fra Roskilde, hvor pubben Mulligans blev etableret i 2013. Alle idéer til konceptet blev levendegjort herfra, og de to tvillingebrødre har med virksomheden ramt en stor efterspørgsel på den mere afslappede og hyggelige pubkultur.

- Min bror og jeg er jo blot to gutter fra Roskilde, der har fået en god idé. Vi har altid haft vores udgangspunkt i det lokale sammenhold, og det har vi taget med os. Det er uden tvivl en af hjørnestenene i vores succes. Sådan vil det også være på Damhuskroen - masser af lokalt engagement, siger Old Irish Pubs adm. direktør og fortsætter:

- Vi har skabt et koncept uden store armbevægelser, hvor gæsterne føler sig hjemme på grund af stemningen, hyggen, den gode musik, fodbolden, kvaliteten og medarbejderne. Utallige festlige timer er blevet nydt på Damhuskroen, og vi sørger naturligvis for, at det fortsætter i vores navn.