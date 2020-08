Cyklist kan være vigtigt vidne til knivstikkeri

Vestegnens Politi efterlyser en ældre mand på cykel, som kan have bevidnet den voldsomme episode på Ishøj Strandvej søndag aften den 26. juli.

Episoden skete søndag aften den 26. juli omkring klokken 19.35 på Ishøj Strandvej ved nummer 67, hvor en mand blev påkørt med en bil, og en anden blev stukket med kniv og slået i hovedet.

Under efterforskningen er det kommet frem, at et vidne - en mand på omkring 60-70 år, som kørte på en almindelig herrecykel - er set filme nær gerningsstedet.

- Han kan muligvis bidrage med oplysninger om hændelsesforløbet og må meget gerne kontakte os, siger politikommissær Ole Nielsen, Vestegnens Politi.

Dagen efter hændelsen blev tre mænd varetægtsfængslet af Retten i Glostrup i fire uger ved et retsmøde for lukkede døre, hvorfor sagen ikke kan kommenteres yderligere på nuværende tidspunkt.