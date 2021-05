Cyklist alvorligt kvæstet: Mistanke om narkokørsel

Den 36-årige mand er sigtet for at have forvoldt den alvorlige ulykke, der skete mandag klokken 17.09 i krydset mellem Vallensbæk Torvevej og Læhegnet. Her kom en 56-årig kvindelig cyklist meget alvorligt til skade, da hun blev ramt af varebilen. Det fremgik af sigtelsen, at hun blandt andet pådrog sig kvæstelser i hovedet. Den 36-årige er sigtet for uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder.