Cykler til Paris for at gøre en forskel

Vestegnen - 13. januar 2018

Når Team Rynkeby cykelløbet finder sted i sommeren 2019, så stiller Vestegnen med sit »eget« hold.

Det er lokale ildsjæle, der har taget initiativet, som nu er godkendt af Team Rynkeby Fonden. Blandt initiativtagerne er Henriette Mørup Sørensen fra Glostrup, der selv har cyklet til Paris to gange med Team Rynkeby.

»Udgangspunktet for cykelløbet er at kunne gøre en forskel - at man medvirker til noget, som virkelig giver mening,« siger Henriette Mørup Sørensen med henvisning til, at Team Rynkebys indsamlede penge ubeskåret går til at hjælpe børn med kritiske sygdomme og deres familier. I Danmark donerer Team Rynkeby millionbeløb til to organisationer; Børnecancerfonden og Børnelungefonden.

Fællesskab på Vestegnen At der nu startes et Team Rynkeby Vestegnen synes Henriette Mørup Sørensen er helt naturligt.

»Jeg synes vi netop her på Vestegnen er i stand til at stå sammen om et godt formål. Vestegnen vrimler af velgørenhed, og at man vil hinanden. Jeg kender Vestegnen for værdier som fællesskab og loyalitet, og derfor er jeg overbevist om, at vi alle - cykelryttere og sponsorer - vil kunne skabe Vestegnens vildeste netværk,« siger Henriette Mørup Sørensen.

Selv er hun født og opvokset i Hvidovre, og har altid boet på Vestegnen. Nu i Glostrup, hvor hun er selvstændig malermester.

Forankring på Vestegnen Mens Team Rynkeby har haft vokseværk i Sverige, Norge, Finland og Island de senere år, har velgørenhedscykelholdet ikke etableret nogen nye hold i Danmark i knap tre år.

Det laver Team Rynkeby dog om på nu, efter Team Rynkeby Fondens bestyrelse har givet grønt lys til, at en række ildsjæle efter flere års benarbejde kan få lov at etablere et hold på Vestegnen.

Holdet kommer til at hedde »Team Rynkeby Vestegnen« og skal forsøge at favne det særlige fællesskab og den ånd, der er på Vestegnen, fortæller Carl Erik Dalbøge, direktør i Team Rynkeby Fonden.

»Vi tror og håber på, at vi med et nyt hold på Vestegnen kan åbne dørene til nogle helt nye sponsorer, der får større lokal forankring og dermed mere værdi ud af at involvere sig i projektet. Samtidig kommer vi tættere på mange af de ansøgere, som vi har i det område,« siger Carl Erik Dalbøge.

Arbejdet begynder nu Team Rynkeby Vestegnen bliver først formelt en del af Team Rynkeby-projektet, når den nye cykelsæson starter efter sommerferien 2018, men for Henriette Mørup Sørensen begynder arbejdet allerede nu.

»Det er helt fantastisk, at vi nu får lov at lave et lokalt hold på Vestegnen. Vi er en håndfuld mennesker, der i knap tre år har arbejdet for at få et Team Rynkeby-hold til Vestegenen - og nu begynder arbejdet så for alvor. Vi har ikke kunnet fortælle noget om det nye hold før nu, og derfor har vi nu travlt med at komme ud og fortælle om det nye hold og sikre opbakning fra både sponsorer og fra lokalområdet,« siger Henriette Mørup Sørensen.

Hun har to gange tidligere cyklet til Paris med Team Rynkeby. Det var i 2011, hvor hun deltog på et københavnsk hold, og i 2017, hvor hun kørte med Team Rynkeby Nordsjælland.

»Jeg har haft nogle fantastiske oplevelser med Team Rynkeby. Udgangspunktet er at kunne gøre en forskel, men ved siden af, så får man også venner for livet,« fortæller Henriette Mørup Sørensen.

»Nu glæder jeg mig bare helt vildt til at være med til at forankre Team Rynkeby på Vestegnen,« siger Henriette Mørup Sørensen.

Team Rynkeby Vestegnens debuttur til Paris afvikles fra den 29. juni til den 6. juli 2019.

Hvis man har lyst til at være en del af Team Rynkeby Vestegnen, så skal man skrive en motiveret ansøgning her: www.team-rynkeby.dk/ansøg

Kommende sponsorer og andre der vil støtte Team Rynkeby Vestegnen kan kontakte Henriette Mørup Sørensen på denne mailadresse: mail@henriettemaler.dk Man kan også kontakte Henriette Mørup Sørensen på telefon 20209424

Der er i øvrigt masser af information om Team Rynkeby på www.team-rynkeby.dk