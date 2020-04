Se billedserie På det nye intensivafsnit er der plads til otte covid-19-patienter med behov for respirator. Foto: AHH Kommunikation

Send til din ven. X Artiklen: Covid-19-patienter i respirator: Fra dagkirurgi til intensiv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Covid-19-patienter i respirator: Fra dagkirurgi til intensiv

Vestegnen - 01. april 2020 kl. 17:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På rekordtid er den dagkirurgiske afdeling på Hvidovre Hospital blevet forvandlet til et intensivt sengeafsnit med plads til otte covid-19-patienter med behov for respirator.

- Vi stoppede med at operere i Dagkirurgisk for en uge siden, og siden har vi arbejdet intenst på at få afdelingen klar med det rette udstyr og oplæring af personale. Indimellem har det næsten været som at samle flyet, mens vi flyver. Alle er jo ude af deres comfortzone, men alle kan også se nødvendigheden af det, vi gør.

Sådan lyder det fra Asger Petersen, ledende overlæge i den dagkirurgiske afdeling, om arbejdet med at opbygge det nye intensive sengeafsnit, som tirsdag i sidste uge var klar til at modtage de første patienter.

Afsnittet har otte sengepladser og skal anvendes til covid-19-patienter i respirator.

Intensivsygeplejerske på kort tid På få dage har den anæstesiologiske afdeling lyn- og nødoplært cirka 30 dagkirurgiske sygeplejersker i at betjene respiratorer og passe intensivpatienter. En uddannelse, der under normale omstændigheder tager to år.

- Vi har arbejdet med simulationstræning med dukker og respiratorer og haft sygeplejersker til bed-side oplæring på intensiv 542. Det er så imponerende at se, hvordan personalet tager imod udfordringen, også selv om det selvfølgelig også kan være meget overvældende, siger Catherine Munck, ledende oversygeplejerske på den anæstesiologiske afdeling.

Hun er også meget imponeret over de kolleger, der underviser sygeplejerskerne.

- De bruger uanede ressourcer på at lynuddanne kollegerne bedst muligt i en presset kontekst. Midt i denne ekstra uddannelsessituation skal vores normale personale også oplære egne anæstesi-, opvågnings-, intensiv- og IMA sygeplejersker, da vores normale intensivafdeling har udvidet sin kapacitet med fire respiratorpladser. Hatten af for dem, siger Catherine Munck.







Slanger, filtre, medicin Opgaven har krævet et stærkt samarbejde mellem mange funktioner på hospitalet.

- At etablere og drive en intensiv funktion i en ny geografi kræver et kæmpe varekatalog, og det er alt fra respiratorslanger og filtre, til opbygning af medicinrum osv. som vi har skullet have styr på. Hele Europa er jo belastet af situationen, så det har været vigtigt hele tiden at tænke frem i tiden i forhold til, hvilket udstyr vi har brug for, fortæller Christian Worm, afdelingssygeplejerske i den anæstesiologiske afdeling.

Med åbningen af det nye intensive sengeafsnit råder Hvidovre Hospital over i alt 24 respiratorpladser.

Personalet i det nye intensive afsnit består af plejepersonale fra den dagkirurgiske afdeling, som arbejder under supervision hele døgnet af erfarne intensivsygeplejersker og anæstesilæger.