Covid-19 patienter er blevet bedre stillet

Vestegnen - 02. september 2020 kl. 06:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Patienter med Covid-19 er indlagt i kortere tid og dødeligheden er lavere end i foråret. Det er meldingen fra Hvidovre Hospital.

I disse dage er det et halvt år siden, at den første dansker blev konstateret smittet med coronavirus, og antallet af indlæggelser begyndte kort efter at tage fart.

Men i dag er patienter indlagt med Covid-19 meget bedre stillet i dag, end de var i foråret.

- Dødeligheden er lavere, patienterne er indlagt i kortere tid og færre af dem kommer på intensiv.

Det fortæller Bjarne Ørskov Lindhardt. Han er ledende overlæge på den infektionsmedicinske afdeling på Hvidovre Hospital - det hospital i landet, som har haft flest covid-patienter indlagt.

- Vi er jo blevet meget klogere, end vi var i foråret, og vi kan nu tilbyde patienter flere forskellige former for behandling, som ikke blev anvendt i begyndelsen af pandemien, fortæller han.

- Alle der bliver indlagt og som har behov for ilt, får Remdesivir. Det har vist sig at have en positiv effekt på dødeligheden. Det samme gælder binyrebarkhormon, dexamethason. Vi ved også nu, at patienter med Covid-19 får øget tendens til blodpropper, så derfor får de også blodfortyndende medicin, tilføjer Bjarne Ørskov Lindhardt.

- Herudover får de understøttende behandling. Alle patienterne får ilt. Det gjorde de selvfølgelig også i begyndelsen, men vi ved nu, at de har brug for rigtigt meget ilt. I begyndelsen gav vi ilt i næsen, men nu giver vi det i masker, så de får meget ilt mere kontinuerligt. Samtidig har vi lært, at ernæringen har en vigtig betydning, siger Bjarne Ørskov Lindhardt.

De forskellige behandlingsformer bliver nu givet som standard til personer med Covid-19, der er så syge, at de bliver indlagt. Men Bjarne Ørskov Lindhardt forventer endnu flere behandlingsmuligheder fremover.

- Lige nu får patienterne det, som vi ved virker. Men vi kommer til at have meget mere at byde på, for der er en masse studier i gang. Men det kan jo ikke nytte noget, at vi bare trækker noget ned over patienterne, som vi selv tror på. Vi skal vide, hvad der virker, så vi vil hele tiden satse på lodtrækningsforsøg, siger overlægen.