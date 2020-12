Coronaramte kan få gratis pasning af deres dyr

Se billedserie Lui er en seks måneder gammel beagle, som søger et nyt hjem. Den familie han var hos, fik problemer med allergi. Foto: Kim Rasmussen

Vestegnen - 05. december 2020 kl. 18:27 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Hos Dyreværnet i Rødovre har pandemien ligesom de fleste andre steder påvirket hverdagen. Udover mundbind og håndsprit er der mere tomt i den afdeling, hvor internatet har dyrepension.

- Vi har mere plads i pensionen, fordi færre tager på ferie, fortæller Rikke Christensen-Lee, som er direktør i Dyreværnet. Pladsen bliver dog brugt til andre pensionærer.

- Allerede i foråret lancerede vi et tilbud til coronaramte mennesker om, at vi passer deres dyr mens de er isolation eller indlagt. Det gælder også for ansatte i sundhedsvæsenet, som fx har så lange vagter, at de ikke kan tage sig af deres dyr, siger Rikke Christensen-Lee.

Vi befinder os nu i anden bølge af pandemien og Dyreværnet går nu igen ud med tilbuddet om coronapasning.

- Vi kan mærke, at det er en kæmpe bekymring for mange, at de, hvis de bliver syge, ikke har nogen til at passe deres kæledyr. Vi har fået mange henvendelser fra bekymrede dyreejere, særligt ældre og derfor er vi glade for at kunne hjælpe, siger Rikke Christensen-Lee.

Hun fortæller, at der i foråret var ca. 20 dyr i pension, fordi deres ejere var coronaramte. Artiklen fortsætter under billedet

- Denne gang vil vi nok være lidt mere grundige med at snakke med folk, så vi ved, at det er på grund af sygdom, isolation eller sundhedsfagligt arbejde, at de har brug for vores hjælp. I foråret fik vi nogle hunde ind, hvor det viste sig mere at handle om, at ejeren havde fået en lidt for vild hund, som de gerne ville have os til at passe og opdrage, siger Rikke Christensen-Lee.

Færre problemhunde Dyr med adfærdsproblemer har Dyreværnet altid taget til sig.

- Vi hjælper gerne med at finde et nyt hjem til dyr, som er blevet en for stor mundfuld for deres ejere. Men i denne periode har vi faktisk haft færre af disse dyr og det tror jeg skyldes, at de fleste mennesker har fået bedre tid til at gå en tur og være sammen med deres dyr, siger Rikke Christensen-Lee.

Det er også blevet mere populært at adoptere et dyr hos Dyreværnet.

- Det skyldes igen, at folk har mere tid og at mange arbejder hjemme. Om ikke andet så er det da godt for kæledyrene, siger direktøren.

I øjeblikket er der både hunde, katte, hamstere, kaniner og marsvin til adoption hos Dyreværnet. Og selvom vi er tæt på vinter, er der stadig killinger, hvilket er usædvanligt i følge Rikke Christensen-Lee.

- Tidligere var der ikke killinger så sent på året, men det kan tænkes, at det er de stigende temperaturer, der gør, at kattene kan få op til tre kuld om året, siger Rikke Christensen-Lee. Artiklen fortsætter under billedet

Personlige aftaler Udover mundbind og håndsprit har Dyreværnet også indført forskellige tiltag, som forhindrer, at for mange mennesker er samlet på en gang.

- Vi har fået et nummersystem på kontoret, så man kan trække et nummer og vente udenfor, hvis der er for mange herinde og så har vi skåret ned på åbningstiderne, og aftaler i stedet telefonisk med folk, hvornår de skal komme. Det har faktisk vist sig at være en god ide, fordi vi så har mere tid til den enkelte, siger Maria Rønde, der er internatsleder.

100 frivillige Dyreværnet kan ikke, ligesom mange andre arbejdspladser, bede medarbejderne om at arbejde hjemmefra.

- Vi er nødt til at være hos dyrene, så vi møder op hver dag. Det samme gør vores ca. 100 frivillige. Og det er meget populært at være frivillig hos Dyreværnet. Når vi søger efter nye frivillige, får vi altid flere henvendelser, end vi har brug for og det er jo dejligt. Men vi kunne slet ikke eksistere uden de frivillige. De har mindst en vagt om ugen og her går de tur med vores hunde, som bliver luftet tre gange om dagen. Der er også kattefrivillige, som aktiverer kattene, kæler med dem og gør rent i burene, fortæller Maria Rønde.

Hvis man har brug for pasning på grund af Corona, kan man ringe på Corona-døgntelefonen 88774055 og aftale nærmere; eller skrive til: obs@dyrevaernet.dk

Pasningen er gratis. Men Dyreværnet tager altid gerne imod donationer.