Se billedserie Loppemarkedet i Åparken bliver et af de første, større loppemarkeder efter genåbningen. Rita Elkjær skal selv have en stand.

Coronaoprydningen sættes til salg

Vestegnen - 12. juni 2021 kl. 08:51 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Hvor har de været savnet under corona-nedlukningen: De små nære loppemarkeder, hvor alskens ting kunne bytte ejermand m/k, og hvor snakken og hyggen gik hånd i hånd med køb og salg.

Nu er der åbent igen. Og et af de steder, hvor beboerne kan se frem til vejloppemarked, er i boligområdet Åparken i Brøndby, hvor Rita Elkjær har taget initiativet. Det betyder, at stamvejen i bebyggelsen lørdag den 12. juni er fyldt med masser af stande. Alle er velkomne til at kigge forbi fra klokken 10 for at gøre et fund.

- Jeg tror, at rigtig mange har benyttet coronatiden til at rydde op og ud, fordi de har været mere hjemme, og loppemarkedet er en oplagt mulighed for at komme af med de mange ting. Sådan har jeg det da også selv. Jeg har samlet en del kasser med ting og sager, som jeg sætter til salg, fortæller Rita Elkjær. Artiklen fortsætter under billedet

Åparken er en meget attraktiv rækkehusbebyggelse med 116 huse, beliggende i et smørhul tæt på Brøndbyvester Landsby og Brøndby Stadion. Det er en bebyggelse af ældre dato, men de senere år er mange børnefamilier flyttet ind i Åparken.

- Åparken rummer både børnefamilier og seniorer. Vi har et godt sammenhold, og snakker blandt andet sammen via vores Facebook-gruppe. Coronatiden, hvor flere har været hjemme, har også betydet, at man har hilst på flere i det daglige, men vi har savnet at kunne samles om forskellige aktiviteter, siger Rita Elkjær, som har boet i Åparken de sidste otte år.

Hun forventer, at der vil være masser af smukke, gamle og sjove effekter - ligesom der også vil være masser af børneting.

Det er kun beboere i Åparken, der har stadepladser, men alle fra nær og fjern er velkomne til at komme og handle. Kommer man i bil, er det nemmest at parkere på Krogagervej ud for Åparken.