Corona-vaccination: Hjælper Inge med at kunne se sine børn

- Det er en virkelig god nyhed, og det betyder, at vi kan ane et lille lys forude. Jeg håber virkelig, at 2021 bliver året, hvor vi kan lægge corona bag os. Lige nu skal vi fortsat holde fast og stå sammen mod corona, siger borgmester Britt Jensen.

Den første beboer på plejehjemmet Broparken i Rødovre til at blive vaccineret var 89-årige Inge Hjerrild. Hun glæder sig til at få vaccinen:

Corona-vaccine og nyt smitteudbrud

Også i Glostrup var vaccinationen mod Covid-19 rykket frem til søndag.

Det er sket samtidig med, at man på Ældrecenter Dagvangen har et mindre smitteudbrud med to smittede medarbejdere og fire beboere fordelt på to afdelinger.

Der er iværksæt alle forholdsregler i forhold til retningslinjerne ved udbrud vedrørende isolation, ekstra rengøring og udvidet brug af værnemidler. Der var i forvejen ikke fællesaktiviteter eller brug af medarbejdere på tværs af afdelinger.

Smitteudbruddet betyder også, at der etableres et besøgsforbud. Det betyder, at kun den nærmeste pårørende har adgang til at besøge den enkelte beboer i egen bolig. Derudover kan der - som hidtil - ved kritiske situationer tillades yderligere besøg.