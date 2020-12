Glostrup Kommune meddelte søndag aften, at hele Skovvangskolen holder lukket mandag på grund af coronaudbrud. Foto: Kenn Thomsen

Corona-udbrud: Hel skole lukker ned

Vestegnen - 07. december 2020 kl. 06:56 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Søndag aften, hvor regeringen varslede nye restriktioner og delvis nedlukning, fik forældre besked om, at elever på Skovvangskolen i Glostrup ikke skal møde i skole mandag.

Årsagen er, at skolen hen over weekenden har fået besked om, at i alt 12 personer - elever og medarbejdere - er testet positive for Covid-19. De pågældende personer er i henhold til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen hjemme og vil først vende tilbage til skolen, når de er raske. Det vil sige 48 timer efter symptomophør eller - hvis pågældende person ikke udviser symptomer - syv dage efter at vedkommende testede positiv.

Det er sådan, at der med de personer, der er testet positive, sendes så mange hjem som nære kontakter, at det ikke er muligt at gennemføre den almindelige undervisning på Skovvangskolen mandag.

Derfor lukkes hele Skovvangskolen mandag for alle elever, undtagen 0. klasse og gruppeordningerne. Mandag vil man tage stilling til, hvad der skal ske fremadrettet.

Vestegnen hårdt ramt af Covid-19 Netop mandag vil regeringen melde ud, hvilke skærpede restriktioner og nedlukninger, der vil ske på blandt andet på Vestegnen.

Vestegns-kommunerne er nogle af landets hårdest ramte, når det handler om antallet af Covid-19 smittede.

Da Statens Serum Institut offentliggjorde søndagens tal over smittede, lå Ishøj helt i top på listen, og Vestegnen har fem kommuner på den landsdækkende top-ti liste - det er, foruden Ishøj, også Rødovre, Brøndby, Hvidovre og Høje-Taastrup.

Tallene for Vestegns-kommunerne er disse - hvor det første tal angiver antallet af smittede per 100.000 borgere, og det andet tal er det egentlige antal smittede, begge dele set over de seneste syv dage, hvor de seneste data er fra søndag den 16. 6. december. Sundhedsmyndighederne har en såkaldt bekymringsgrænse på 20 smittede per 100.000 borgere.

I parentes er nævnt placeringen blandt alle landets kommuner.

Ishøj: 516 / 118 (1)

Rødovre: 459 / 186 (3)

Brøndby: 452 / 158 (4)

Hvidovre: 425 / 227 (5)

Høje-Taastrup: 340 / 172 (10)

Glostrup: 321 / 74 (12)

Vallensbæk: 320 / 53 (13)

Albertslund: 242 / 67 (27)