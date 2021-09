Retten i Glostrup har varetægtsfængslet to mænd for afpresning af Hvidovre Kommune.

Corona-tricktyve snuppet på fersk gerning: Her er straffen

Retten i Glostrup har her til eftermiddag dømt fire personer for et stort antal tricktyverier mod ældre, hvor corona-epidemien blev brugt som påskud.

De fire er idømt henholdsvis 2 år og 9 måneder, 3 år og 6 måneder, og de sidste to fik 5 år og 6 måneder fængsel. To af de dømte er samtidig blevet udvist af Danmark med indrejseforbud i ni år.

Dommen falder efter et nært efterforsknings-samarbejde mellem Københavns Vestegns Politi, Nordsjællands Politi og Midt- og Vestsjællands Politi.

De dømte er en mand på 27 år, en mand på 31 år, en mand på 32 år og en kvinde på 43 år. Gruppen var tiltalt for at have udført de corona-relaterede tricktyverier umiddelbart efter at corona-epidemien ramte Danmark i marts 2020. Her skaffede de sig adgang til en række ældre menneskers bopæl under henvisning til, at de kom fra sundhedsmyndighederne og skulle hjælpe med at spritte af.

På baggrund af efterforskning vurderede Indbrudsgruppen hos Københavns Vestegns Politi i det tidlige forår 2020, at de fire personer kunne stå bag en række tricktyverier flere steder på Sjælland. Derfor gik efterforskere fra Københavns Vestegens Politi sammen med Nordsjællands Politi og Midt- og Vestsjællands Politi om at efterforske direkte mod gruppen.

Den 20. maj 2020 vurderede politiet, at man havde materiale nok til at slå til mod gruppen, og de blev anholdt på fersk gerning i forbindelse med et forsøg på tricktyveri i Hvidovre.

- Der er tale om grov kriminalitet mod ældre medborgere. At have udnytte disse borgeres frygt for corona, er dybt nedrigt, siger specialanklager Britt Thagaard-Hansen.

Folketinget har bestemt, at det kan koste op mod den dobbelte straf at begå en række forbrydelser, hvor corona bruges som påskud. Det er første gang at denne paragraf tages i anvendelse i forbindelse med tricktyveri.

Det var manden på 31 og manden på 32 år der blev udvist. Spørgsmålet om udvisning har begge dømte tidligere været prøvet.

- Begge de dømt har tidligere fået det gule kort - de vidste at de stod på kanten af udvisning. Alligevel har de begge fortsat deres kriminelle løbebande. Derfor mener jeg, at det er helt på sin plads at de nu begge bliver udvist, siger specialanklager Britt Thagaard-Hansen.

De fire dømte tog alle betænkningstid i forhold til eventuel anke.