Corona-tilsyn: Politiet mander op i påsken

Vestegnen - 06. april 2020 kl. 15:21 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Politi vil i påsken øge sin bemanding med 25 procent i forhold til det normale beredskab. Det sker for at kunne øge patruljeringen i forhold til overholdelse af de forbud, der skal minimere smitte med coronavirus.

- Borgerne vil kunne opleve politi blandt andet i byggemarkeder, planteskoler, ved stranden, i de grønne områder, havne, legepladser og andre steder. Vi vil være massivt til stede, fortalte politidirektør Kim Christiansen på et pressemøde mandag formiddag.

Politidirektøren tilføjede, at Vestegnens Politi har oprettet en såkaldt kommandostation på politigården i Albertslund, der alene fokuserer på coronaindsatsen, der skal sørge for, at reglerne om butikslukninger og forsamlingsforbud overholdes.

Foruden en øget bemanding i beredskabet, så frigives der også ressourcer, fordi kriminalitetsbilledet ændrer sig i disse tider. Fx er der langt færre indbrud, fordi mange flere er hjemme.

Politidirektør Kim Christiansen uddelte på pressemødet ros til borgerne på Vestegnen for at vise ansvarlighed. Han understregede samtidig, at det er netop nu, at borgerne skal holdes ved - også i påsken.

Mange henvendelser fra borgerne Vestegnens Politi har modtaget cirka 700 henvendelser fra borgerne i relation til coronareglerne, og i langt de fleste tilfælde har politiet været ude og kigge på omstændighederne. I langt de fleste tilfælde har folk opført sig fornuftigt - fx ved at holde god afstand. Det kan være i blandt andet Vestskoven, på Vestvolden, i Hedeland eller i Strandparken, som mange søger til, men hvor der også er plads til mange mennesker med god afstand til hinanden.

- Jeg vil gerne takke borgerne for disse henvendelser, for det er udtryk for, at borgerne tager situationen alvorligt, sagde Kim Christiansen. Han gjorde det også klart, at politiet er klar til at sigte folk, hvis ikke reglerne bliver fulgt.

80 sigtelser i 16 sager Det er allerede sket.

Der har indtil nu været 16 sager med i alt 80 sigtelser. Det har typisk handlet om åbne caféer, frisører, neglesaloner, forsamlingssteder og lignende, som skulle have været lukket. Her får indehaveren en bøde på 5.000 kroner. Hvis der har været flere end ti personer i lokalerne, så udløser det også en bøde på 1.500 kroner til hver af gæsterne - og det er sket i en mindre del af de 16 sager.

De 16 sager fordeler sig i stort set alle kommuner på Vestegnen, oplyser politidirektør Kim Christiansen.