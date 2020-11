Corona-smitte: Vestegns-kommuner går nedad på listen

Da Statens Serum Institut offentliggjorde mandagens tal over smittede, lå Brøndby på andenpladsen på listen, hvor man opgør antallet af smittede per 100.000 borgere. Til gengæld er flere kommuner, der har ligget højt på listen, røget nogle pladser tilbage på listen.

Tallene for Vestegns-kommunerne er disse - hvor det første tal angiver antallet af smittede per 100.000 borgere, og det andet tal er det egentlige antal smittede, begge dele set over de seneste syv dage, hvor de seneste data er fra mandag den 16. november. Sundhedsmyndighederne har en såkaldt bekymringsgrænse på 20 smittede per 100.000 borgere.