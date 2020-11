Corona-smitte: Her ligger de højt på Vestegnen

Vestegnen er stadig hårdt ramt af Covid-19.

Vestegnen - 23. november 2020 kl. 18:27 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Vestegns-kommunerne har været nogle af landets hårdest ramte, når det handler om antallet af Covid-19-smittede - og er det stadig. Smitten ser ud til at være stigende - og Brøndby befinder sig mere eller mindre konstant på den kedelige andenplads på den landsdækkende liste.

Situationen med Covid-19 på Vestegnen har fået flere til at pege på, at der skal indføres lokale restriktioner, som er strammere end de gældende på landsplan. Det kunne være en delvis nedlukning i en eller flere kommuner.

Brøndbys borgmester Kent Magelund tror dog ikke på, at man kan lukke Vestegnen ned.

- Vestegnen er et sammenhængende område, hvor folk færdes på kryds og tværs. Jeg har vanskeligt ved at se, at man kan lukke for trafik mellem en eller flere kommuner - mange ved knapt, hvor kommunegrænsen går, siger han.

- Det vil heller ikke kunne lade sig gøre at lukke ned i enkelte bydele, tilføjer han.

Brøndby er, som de øvrige kommuner på Vestegnen, med i en særlig taskforce, der skal forsøge at nedbringe coronasmitte på Vestegnen.

- Vi mødes to gange om ugen og der er et godt samarbejde, men det her er et meget komplekst problem. Vi gør alt hvad vi kan og må, siger Brøndbys borgmester Kent Magelund.

Han mener, at blandt andet øget testning er vejen frem for at begrænse smittespredningen.

Det gør Brøndby Kommune

For tiden sker langt de fleste smittetilfælde i Brøndby Strand, og kommunen har opfordret alle - ikke mindst borgerne i Brøndby Strand - til at overholde alle retningslinjer om afstand, håndhygiejne og at ses med færre mennesker.

Brøndby Kommune har også gjort opmærksom på, at det er vigtigt at man helt isolerer sig, hvis man er smittet og ikke udsætter sin familie eller andre for at blive smittet. Hvis man ikke har mulighed for at holde afstand til de personer, man bor sammen med, så har Brøndby Kommune et tilbud om en bolig, hvor man kan opholde sig og gå i selvisolation.

For at knække kurven har Brøndby Kommune blandt andet:

- Udarbejdet seks videoer på tyrkisk, urdu og arabisk. Budskaberne har blandt andet handlet om retningslinjerne og selvisolation (herunder kommunens tilbud om isolationsfaciliteter).

- I samarbejde med regionen sørget for, at det mobile testcenter har været i Brøndby adskillige gange.

- Lavet opsøgende arbejde i butikker og på uddannelsesinstitutioner.

- Udarbejdet en kampagne med lokale rollemodeller, der opfordrer til at holde fast.

- Et samarbejde med sekretariatet for den boligsociale helhedsplan, som formidler information på forskellige sprog i Brøndby Strand Parkerne. Senest har kommunen efter input fra et boligselskab lavet en plakat omkring selvisolation, som boligorganisationerne kan hænge op i opgange.

- En løbende kontakt med de tyrkiske og pakistanske miljøer, hvor imamerne bistår med at formidle budskaber om forebyggelse. Derudover har borgmesteren og andre holdt oplæg i moskeerne i forbindelse med fredagsbøn.

- Månedligt møde med kommunens praktiserende læger, hvor man forholder sig til situationen og drøfter mulige tiltag.

Så mange er smittet

Da Statens Serum Institut offentliggjorde mandagens tal over smittede, lå Brøndby på andenpladsen på listen, hvor man opgør antallet af smittede per 100.000 borgere.

De øvrige Vestegns-kommuner ligger også højt, men placeringen på den landsdækkende liste skifter fra uge til uge.

Vestegnen har fortsat tre kommuner på den landsdækkende top-ti liste - det er, foruden Brøndby, også Albertslund og Ishøj.

Tallene for Vestegns-kommunerne er disse - hvor det første tal angiver antallet af smittede per 100.000 borgere, og det andet tal er det egentlige antal smittede, begge dele set over de seneste syv dage, hvor de seneste data er fra mandag den 23. november. Sundhedsmyndighederne har en såkaldt bekymringsgrænse på 20 smittede per 100.000 borgere.

I parentes er nævnt placeringen blandt alle landets kommuner.

Brøndby: 349 / 122 (2)

Albertslund: 325 / 90 (5)

Ishøj: 324 / 74 (7)

Vallensbæk: 278 / 46 (11)

Hvidovre: 232 / 124 (15)

Glostrup: 208 / 48 (20)

Rødovre: 202 / 82 (22)

Høje-Taastrup: 189 / 96 (26)