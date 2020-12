Corona ødelægger ikke billetkonkurrence

Og her blev vi overhalet af de seneste restriktioner, der skal stoppe stigningen i coronasmitte. Den delvise nedlukning blandt andet på Vestegnen betyder, at biograferne må holde lukket til efter nytår. Og dermed er Malous Jul ikke aktuel.

Filmselskabet bag - Angel Films A/S - har dog været så generøse at stille andre billetter til rådighed.

Der er en præmie på fire billetter på spil i konkurrencen, som foregår på avisens Facebook-side, der kan findes på www.facebook.com/altomvestegnen - og hvis du vil følge med i vores nyheder og historier, kan du give vores side et like, men det er ikke et krav for at deltage i konkurrencen.