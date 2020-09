Corona lukker skole i Brøndby

Første tilfælde blev konstateret den 4. september, da en elev fra 9. klasse blev testet positiv og kort efter blev endnu en testet positiv. Det blev på den baggrund hurtigt besluttet at sende samtlige 8.- og 9. klasseelever hjem.

Hen over weekenden blev flere elever fra 9. klasse testet positive, og da de havde haft lektiecafe med syv elever fra 6. klasse, besluttede skolen at lukke helt og sende samtlige elever og personale hjem, så de kan blive testet. Ifølge TV2 Lorry er der tale om 11 smittede elever og to lærere, som indtil videre er bekræftet smittede.