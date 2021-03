Se billedserie Værktøj og mikroskop er helt nødvendigt, når man skal reparere armbåndsure. De indvendige dele er meget små. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Corona kostede Elsebeth jobbet, men nu tager hun mikroskopet i egen hånd

Vestegnen - 26. marts 2021 kl. 18:02 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Selvom klassiske ure i mange år har været Elsebeth Mandal Mieles store passion, er hun ikke typen, der går op i prestige. Det er mekanikken i urene, der fascinerer Elsebeth. Og hun har arbejdet i kendte virksomheder som Klarlund, Omega og Ole Mathiesen i løbet af sit arbejdsliv. Senest var hun i 14 år ansat hos Ole Mathiesen, men i sommer var det slut.

Egentlig havde Elsebeth regnet med, at hun skulle være ansat hos Ole Mathiesen indtil hun skulle pensioneres, men Coronakrisen kom i vejen.

19 ud af 30 blev fyret Efter at have været hjemsendt i foråret på grund af Corona, blev det igen muligt at komme på arbejde i juni. Undervejs var Elsebeth blevet forsikret om, at hendes job ikke var i fare, selvom forretningen var hårdt ramt af manglende indtægter i forbindelse med nedlukningen.

- Men første dag jeg mødte ind igen, fik jeg at vide, at det var slut. Vi var 19 ud af 30 ansatte, der blev fyret. Flere af dem havde været der i mange år ligesom jeg. Det var meget hårdt. Og jeg har haft det forfærdeligt efterfølgende. Det er et firma, jeg har lagt så meget energi i, siger Elsebeth.

Elsebeth er dog ikke typen, der lader sig vælte.

- Jeg har haft behov for at vise, at jeg kan selv. Derfor valgte jeg at starte min egen virksomhed. Jeg har tit tænkt på at starte selv, men var jo glad for mit job. Men nu skulle det være, siger Elsebeth.

Og i sit nyindrettede værksted på Fjeldhammervej i Rødovre, har hun startet virksomheden Chronometech.

I værkstedet udfører hun service og reparationer på både mekaniske og batteridrevne ure.

Stedet minder mest af alt om en lægeklinik. Alt er hvidt og meget rent og på bordene står avancerede apparater. Selv ligner hun også en læge i sin hvide kittel.

Og Elsebeth er da også en slags urdoktor, for hun har kendskab til hver eneste af de bittesmå dele, som et ur består af og hvis noget er i stykker, ved hun, hvordan det skal laves.

- Et ur skal serviceres ligesom alt andet mekanisk. Så snart det vinder eller taber meget i tid, skal det ses efter. Mekaniske ure skal også have ny olie med jævne mellemrum.

Når jeg får et ur ind, skiller jeg det ad ved at åbne kassen. Så tager jeg viserne af, skiven af og alle de små hjul og broen, der holder værkpladen fast. Herefter renser jeg det forsigtigt og kontrollerer, hvor slitagen er. Det er som regel hjulene, der bliver slidt. Det er en hel dags arbejde at skille uret ad, smøre, justere og sætte i kassen igen. Herefter skal det igennem en tredages test på simulator, forklarer Elsebeth, der også er ursamler. Artiklen fortsætter under billedet

Hun har ikke et egentligt yndlingsmærke, men samler på ure, der betyder noget særligt for hende og har en historie. For eksempel har hun haft tre lærlinge i tidens løb og de har hver især haft til opgave at renovere et ur. Dem har Elsebeth beholdt i sin samling. Hun har også ure, som hun selv har renoveret, for eksempel et Omega-ur med midnatsblå skive og silkerem i samme farve.

Chronograf-ure, som både kan tage tid på sekunder, minutter og timer, hører til Elsebeths yndlinge.

- Der kan foretages mange forskellige justeringer på dem og det er noget af det arbejde, jeg godt kan lide at udføre. Jeg synes mekanikken i det er spændende. Mærkerne i sig selv er ikke det interessante, siger Elsebeth.

Hun er fuld af forventning til sit nye arbejdsliv som selvstændig, men også spændt. I de fleste af årene som urmager har hun siddet på et værksted uden direkte kundekontakt, så hun skal oparbejde sit eget kundeklientel nu.

Elskede mekanik Interessen for mekanik begyndte allerede i barndommen.

Elsebeth Mandal Miele voksede op i Esbjerg som en typisk drengepige.

Jeg var ikke specielt interesseret i smukke ting. Jeg legede mest med Mechano og Lego og gerne sammen med min bror. Jeg fulgte hans interesse for mekanik og det bedste jeg vidste, var, hvis jeg kunne få noget til at virke, siger Elsebeth.

Da Elsebeths bror gik i lære som motorcykelmekaniker, var hun ikke i tvivl om, at det var den vej, hun også gerne ville gå.

Det måtte jeg dog opgive, fordi det var for tungt. Så jeg startede på EFG (Erhvervsfaglig grunduddannelse, red.) og her blev det optiker/urmager-uddannelsen jeg valgte. De to fag var lagt sammen dengang, fortæller Elsebeth.

Da hun skulle i lære, blev det hos en urmager i Esbjerg og det viste sig at være et stort held, for Elsebeth blev hurtigt grebet af urmagerfaget og hun havde en dygtige mester, som havde levet i Schweiz i flere år og var dygtig på sit felt.

Senere flyttede Elsebeth til København, hvor hun blev forelsket i en dansk urmager, hvis familie havde en forretning på Nørrebro. Her blev hun ansat.

- Det var en god familie at være i og selvom forholdet til min kæreste ikke holdt, har jeg stadig kontakt til dem i dag. De havde specialiseret sig i antikke ure og franske rejsevækkeure og stod desuden for at servicere kongehusets ure, fortæller Elsebeth.

Kongelige ure - Det var særligt Prins Henrik, der var meget interesseret i armbåndsure og havde mange forskellige. Det behøvede ikke at være dyre ure. Det var mere historien om, hvor han havde fået dem, der interesserede ham. Dronningen går kun med Rolex og har haft det samme ur siden 1960'erne, som løbende blev serviceret, fortæller Elsebeth.

De mange års erfaring med ure kommer nu Elsebeth til gode i Chronometetech. Hun har startet et nyt kapitel af sit liv og er fuld af tro på, at det bliver et godt kapitel.