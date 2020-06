Rødovre Kommune investerer bl.a. i nye kanstsent på Slotsherrensvej.

Corona-investeringer giver mindre trafikstøj

Vestegnen - 25. juni 2020 kl. 06:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rødovre Kommune har fremrykket investeringer for mere end 38 millioner kroner for at hjælpe det lokale erhvervsliv. Nu går lokale virksomheder i gang med det første arbejde. Det er nye kantsten på Slotsherrensvej og Tårnvej som forberedelse til, at man kan lægge støjreducerende asfalt.

Nu starter det første arbejde. Det er nye kantsten på Slotsherrensvej og Tårnvej, så det er muligt at lægge støjreducerende asfalt til efteråret.

- Vi skal gøre, hvad vi kan, for at hjælpe vores lokale virksomheder, og undgå at arbejdsløsheden breder sig. Derfor har vi fremrykket så mange investeringer som muligt, så ordrebøgerne kan blive fyldt op hos de lokale virksomheder. Det skal i gang hurtigt, og det skal så vidt muligt være lokale virksomheder, der får gavn af det, siger borgmester Britt Jensen.

Det er blandt andet det lokale firma Petri & Haugsted, der ligger på Islevdalvej i Rødovre, der nu går i gang med at lægge nye kantsten på Slotsherrensvej og Tårnvej nord for Slotsherrensvej. Det bliver granitkantsten, som er en mere bæredygtig løsning, og som kræver mindre vedligehold, end de nuværende kantsten af beton. Det er en nødvendig forberedelse til, at der til efteråret kan lægges ny asfalt, der dæmper støjen fra trafikken.

I første omgang vil det være Slotsherrensvej, der på strækninger vil være indsnævret til ét spor i hver retning - senere bliver det Tårnvej nord for Slotsherrensvej.