Corona-forbud: Så mange har fået en bøde

Det er sket på 15 adresser rundt om på Vestegnen, hvor man har holdt åbent på trods af et forbud. Det drejer sig om blandt andet frisør skønhedssalon og vandpibecafé. Indehaverne får i disse tilfælde en bøde på 5.000 kroner for at overtræde reglerne.

Kim Christiansen, politidirektør for Vestegnens Politi, understregede tidligere i dag, at man også den kommende tid vil være markant til stede i gadebilledet - for at hjælpe borgerne, og for at sikre at forsamlingsregler og krav om butikslukninger forbliver overholdt.