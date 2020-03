Corona-bekymring aflyser borgmester-reception

- Jeg havde set frem til at hilse på alle, høj som lav til den afskedsreception som kommunen havde planlagt til 3. april, siger Erik Nielsen i et facebookopslag.

Han fortsætter:

- I Rødovre kommune er vi fuldstændig enige i, og vil følge myndighedernes anbefalinger om, at begrænse og forsinke corona-smitte, Derfor har vi besluttet at aflyse min afskedsreception.

- Jeg er naturligvis ked af ikke at få mulighed for at sige ordentligt farvel efter 26 år som borgmester, men det er kommunens og mit ansvar at sikre, at de arrangementer vi laver, kan afvikles på en forsvarlig måde, der ikke bidrager til at sprede smitte. Det kan vi ikke sikre ved en åben reception, hvor det forventes at mange mange vil møde op, siger Erik Nielsen, der er borgmester i Rødovre frem til 1. april, hvor viceborgmester Britt Jensen overtager.