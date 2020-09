Corona-Thomas på magtliste: - Det er absurd

- Det er mærkeligt og absurd, at fordi man ofte er i medierne, så ryger man ind på en magtliste. Jeg laver jo det samme, som jeg altid gør, og jeg har ikke fået hverken mere magt eller højere løn for den sags skyld. Jeg er da glad for pladsen på listen, men jeg aner ikke, hvad jeg skal bruge placeringen til, griner professoren, som mener, at hans placering på magtlisten vil dale sådan cirka i takt med kurven over smittede i Danmark.