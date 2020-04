Ishøj Havn er udpeget som et af Vestegnens seks hotspots, hvor Vestegnens Politi vil have særligt fokus på, at borgerne holder afstand og ikke klumper sig sammen i forårsolen. Og bødeblokken vil sidde løst, advarer politiet.

Corona: Politiet holder ekstra øje med seks "hotspots"

Seks områder på Vestegnen får politiets særlige opmærksomhed i weekenden og i den kommende tid for at hindre coronasmitte.

For selvom foråret spirer, solen skinner, og mange får lyst til at være mere ude – så er der stadig smittefare med coronavirus og forbud mod at forsamle sig mere end 10 personer både ude og inde.

For at være på forkant i indsatsen mod forsamlinger i den kommende tid, har Københavns Vestegns Politi udpeget seks ’hotspots’, hvor politiet vil holde ekstra godt øje:

- Tiden er ikke til større forsamlinger i det fri – tværtimod – og derfor har vi en prioriteret opmærksomhed på forsamlinger, afstand og smittespredning – og bødeblokken sidder løst nu,siger politidirektør Kim Christiansen.

Der er tale om fire havne og to grønne områder, hvor politiet forudser, at mange tager hen, hvis vejret er godt:

- Vi vil ikke se store, tætte mængder af mennesker eller forsamlinger – så kommer vi til at skride ind. Tænk nøje over, hvor du tager hen – er der mange andre, så besøg et andet sted eller kom igen senere. Der er mange dejlige steder på Vestegnen, siger politidirektøren.