De to iværksættere bag cocktail-virksomheden på Avedøre Holme, Anders Houmann (tv) og Søren Aamand, modtog Nytårsraketten af Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

Cocktailfabrik modtager Nytårsraketten

Vestegnen - 16. januar 2018 kl. 07:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cocktail-virksomheden Nohrlund blev den stolte og fortjente modtager af Hvidovre Kommunes Nytårsraket, som blev uddelt i forbindelse med kommunens nytårskur.

Nohrlund er en ung virksomhed, som på kort tid har etableret sin egen cocktailfabrik på Avedøre Holme - den første i Norden - hvor de kan producere op mod 1700 cocktails i timen. De leverer cocktails til både private forbrugere, større selskaber og events som fx Grøn Koncert og North Side Festival.

Bag virksomheden står de to iværksættere Anders Houmann og Søren Aamand, der begge har en fortid i barverdenen. Økologi spiller en stor rolle i Nohrlunds produkter, som indeholder både cocktails på mindre glasflasker samt på fustager.

Det er medlemmerne af erhvervskontaktudvalget i Hvidovre Kommune, der har indstillet kandidater til prisen og efterfølgende stemt om, hvem der skulle modtage den.

»Norhlund er en virksomhed i rivende udvikling. Den har på kort tid fået skabt sin egen lille, produktive fabrik på Avedøre Holme. I Hvidovre er vi glade for, at vi har iværksættere, som kaster så mange kræfter ind i deres forretningsidé. Nohrlund er et godt bevis på, at hårdt arbejde betaler sig,« siger borgmester Helle Adelborg, der ved nytårskuren i Hvidovre Kommune overrakte en raket uden krudt i men til gengæld fyldt med chokolade fra Sv. Michelsen til de glade modtagere fra Nohrlund.

Sv. Michelsen Chokolade er en anden virksomhed på Avedøre Holme.

Stoltheden over at modtage Nytårsraketten var svær at skjule for Anders Houmann og Søren Aamand.

»Vi er rigtig glade for at modtage denne hæder, og føler os meget taknemmelige. Det er rart at blive taget så godt imod her i Hvidovre Kommune, få et klap på skulderen og blive anerkendt for alle de timers arbejde, der ligger bag opbygningen af cocktailfabrikken. Det giver blod på tanden og endnu mere energi til 2018, hvor vi for alvor vil sætte fart på,« siger Søren Aamand.

Det var fjerde gang, at Nytårsraketten blev uddelt.