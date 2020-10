Se billedserie - Vi prøver så tidligt som muligt at opfange de børn og unge, som af forskellige grunde er havnet på en nedadgående kriminel kurs - og vi søger at få dem tilbage i et spor, der peger mod et liv med muligheder, uddannelse, job og gode venner, siger Kristian Lund.

Civile hos politiet: Hjælper børn og unge til et godt liv

Vestegnen - 04. oktober 2020 kl. 18:11

Vestegnens Politi har civile forebyggere, der ikke er bange for at gå i dialog med børn og unge og deres familier. Alt sammen for at forhindre, at de trækkes ind i en kriminel løbebane.

De civile forebyggere hos Vestegnens Politi møder børnene og de unge, hvor de er. Hvad enten det er på skolen eller i ungdomsklubben, når de hænger ud med andre børn og unge i fx boligområder og butikscentre, eller når der sker en dramatisk hændelse, som tiltrækker lokalområdets børn og unge.

Vestegnens Politi er normeret til at have fire civile forebyggere. To af dem er Kristian Lund og Mads Clausen.

- Vi skaber relationer til børnene og de unge i deres egne domæner. Og her kan vi noget ekstra, fordi vi har tiden til at gå i dialog, og tiden til at komme forbi ofte. Vi får skabt gode og ofte dybe relationer med børnene og de unge - både på den gode måde når vi tager en fodboldkamp eller en gang bordtennis nede i ungdomsklubben, og når vi møder dem i andre sammenhænge. Det handler om både at blive kendt og anerkendt.

- Man skal ikke være bange for at gå i dialog med børnene og de unge, heller ikke, når man møder dem om aftenen i flok. Vores erfaring er, at de gerne vil snakke, når først de har lært os og vores funktion at kende, tilføjer Kristian Lund og Mads Clausen.

Deres eneste udrustning er de karakteristiske gule veste, en politiradio og et legitimationsskilt.

Hverken fra politi eller kommune De civile forebyggere hos Vestegnens Politi er "voksne" folk med en pædagogisk og/eller social uddannelse, og en solid erfaring i arbejdet med børn og unge.

De er godt nok ansat i Vestegnens Politi, men de er ikke politibetjente, og må ikke udføre politiarbejde. De kan fx ikke give bøder, må ikke afhøre eller sigte nogen. De er heller ikke myndighedspersoner fra fx kommunen.

De har med andre ord en meget mere fri rolle i mødet med de børn og unge, der har brug for hjælp.

Samtidig har de civile forebyggere en fleksibel arbejdstid og arbejdsradius.

- Vi ved jo godt, at nogle af "vores" børn og unge fra Vestegnen tager til fester eller forskellige events andre steder. Så det kan vi også finde på - netop for at have dialogen, hvor børnene og de unge er - de er i dag meget mobile både på og uden for Vestegnen, siger Kristian Lund og Mads Clausen.

Derfor tager de civile forebyggere også tit ud til fx byfester og andre arrangementer rundt om på Vestegnen, ligesom de i mange tilfælde også er med, når Vestegnens Politi ruller ud med en mobil politistation.

De civile forebyggere har et tæt samarbejde med politiassistent Ditte Jensen, der er fagkoordinator i Forebyggelsessekretariatet ved Vestegnens Politi. Hun har nemlig et indgående kendskab til politiets systemer og regler. Afgørende for, at de civile forebyggere kan få en grundig viden om, hvad der er gang i på Vestegnen blandt børn og unge.

De civile forebyggere - her er det Mads Clausen - er udstyret med gule veste, en politiradio og et legitimationsskilt. Foto: Vestegnens Politi

Hjælp til selvhjælp - En råd tråd i dette forebyggende arbejde er, at vi gerne vil give børn og unge hjælp til selvhjælp. Vi vil gerne hjælpe børn og unge med at komme væk fra en kriminel løbebane og ind i et normalt ungdomsliv med muligheder, uddannelse, job og gode venner, siger politikommissær Anja Høpfner, der er leder af forebyggelsesindsatsen hos Vestegnens Politi.

De civile forebyggere har tiden til at opsøge børn og unge, hvor de færdes. Og det handler ikke "bare" om et besøg i ungdomsklubben i ny og næ.

- Vi er ude i boligområderne, hvor børn og unge samles. Vi ved også, hvad der foregår af hændelser rundt om på Vestegnen, så vi tager ofte ud og er der, hvis vi har en fornemmelse af, at der er tale om noget, som kan synes spændende for nogle i vores målgruppe. Så tager vi en snak med dem. For os er det afgørende, at vi får en god relation på et så tidligt tidspunkt som muligt, så børnene og de unge ikke fanges ind i grupper, der er dårligt selskab. Og det kan gå stærkt, fra børnene og de unge er nysgerrige, som alle jo er i den alder, og synes det er spændende, og til det "går galt" og de pludselig er del af en gruppe med en uhensigtsmæssig adfærd, forklarer Kristian Lund og Mads Clausen.

Det kan være alt fra at en dreng pludselig kører rundt på en ulovlig, måske stjålet knallert, til en pige er begyndt at sælge sex.

Et tilbud om et godt ungdomsliv Forældre er ofte meget glade for at få at vide, hvis deres børn er ude på et skråplan. Måske tror forældrene, at Niclas sover hjemme hos Patrick, og at alt er godt - indtil de får en civil forebygger i røret, eller bliver inviteret til en bekymringssamtale.

- Vi har jo en viden om børnene og de unge, og hvor de hænger ud, og det lægger vi ikke skjul på, når vi er i dialog. Vi lægger heller ikke skjul på, at vi har pligt til at orientere fx forældre og kommune, hvis et barn eller ung har en bekymrende adfærd - nøjagtig, som det er tilfældet med alle andre voksne. Vi er helt ærlige omkring det, og det er også med til at skabe tillid og respekt.

- Vi er jo et tilbud til børnene og de unge - og deres familier. Et tilbud om at få hjælp til at komme på ret køl, understreger Kristian Lund og Mads Clausen.

- Når vi tager en bekymringssamtale, så er det jo ikke fordi barnet eller den unge skal skældes ud eller straffes. Vi skal i fællesskab finde en vej frem til et godt ungdomsliv, i stedet for at hænge ud med de forkerte. Nogle gange kan det fx gøre en forskel, at barnet eller den unge skifter miljø og får relationer i en anden del af kommunen, tilføjer de to civile forebyggere.

De civile forebyggere har tæt samarbejde og dialog med kommunerne - blandt andet med gadeplansmedarbejdere og ssp (samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi).