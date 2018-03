Cirkussjov i påsken

Har man mod til at hænge i trapezen, balance til at gå på line eller koordination til at holde flere bolde i luften? Det kan man finde ud af i påsken på Cirkusmuseet.

»Vi oplever tit, at vores ældre gæster har gode forudsætninger for f.eks. diaboloen eller balancetallerkenen, hvor teknikken kræver, at man har prøvet at røre en god sovs, mens børnene gerne har masser af mod og energi til at prøve trapezen eller at kravle i stoffet.«