Cirkusmuseet i Hvidovre åbner igen den 8. juni.

Cirkusmuseet åbner igen: Planlægger nye aktiviteter

Vestegnen - 08. juni 2020 kl. 06:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag den 8. juni kan børn og voksne igen opleve magi, smukke kostumer og dødsforagtende numre, når Cirkusmuseet genåbner.

Cirkusmuseet er i fuld gang med forberedelserne til genåbningen, så det kan blive en sikker og god oplevelse for gæsterne igen at besøge museet, der har masser at byde på i deres udstilling.

Her kan man blandt andet se originaldokumentet, der afslører tryllekunstneren Truxas berømte tankelæsernummer, flotte kjoler, der har været brugt af cirkusdronninger som Diana Benneweis og Paulina Schumann eller Bubbers specielle sprechstallmeisterkostume. Sidstnævnte er en del af museets særudstilling om Cirkus Arena, der åbnede lige inden landet lukkede ned.

En hel normal åbning bliver det dog ikke. For at gøre det så sikkert som muligt, er der vedtaget en række retningslinjer for et besøg på museet. Retningslinjer, som løbende vil udvikle sig, i takt med coronaens udvikling eller forhåbentlige afvikling i Danmark.

Museumschef Mikkel Knudsen fortæller således, at man skal købe sin billet online til bestemte tidspunkter, og normale tilbud som cirkusleg og rundvisninger er aflyst i hele juni.

Samtidig udtrykker han håb om at kunne åbne for flere aktiviteter:

- Vi satser på at lave nogle sjove sommerferieaktiviteter i juli, hvor vi i sikre former håber at kunne give gæsterne mulighed for at prøve cirkus på egen krop og også høre cirkushistorier udendørs i museets nye gårdhave, der vil være åben til den tid.

Da myndighedernes retningslinjer kan ændre sig fra dag til dag, opfordrer Mikkel Knudsen til altid at tjekke museets hjemmeside, www.cirkusmuseet.dk, umiddelbart før et besøg. Her vil man kunne læse om, hvordan man køber billet, og hvad museet tilbyder på det givne tidspunkt.

På tur i lokalhistorien Sommerens komme er også en god anledning til at tage familien under armen og drage ud i Hvidovre og Brøndby og få nye oplevelser.

En af disse leverer Forstadsmuseet, der i løbet af juni laver en udstilling på fortovsfliserne forskellige steder i byerne, hvor der foregik skelsættende begivenheder under besættelsen.

Hvem var fx klar over, at modstandsbevægelsen havde skydetræning under Holmegårdsskolen i Hvidovre, at byerne var vidne til flere likvideringer af både værnemagere og modstandsfolk og at en drabelig ildkamp fandt sted i Brøndbyøster på befrielsesdagen?

På grund af leveringsvanskeligheder vides det endnu ikke, hvornår udstillingen præcist bliver sat op, men fra museet lyder det, at man satser på, at det bliver i løbet af juni.

Ønsker man at besøge Forstadsmuseets arkiv bliver det også muligt fra den 8. juni, men museet anbefaler, at man booker tid først på telefon 36490030 eller forstadsmuset@forstadsmuset.dk. Man kan også klikke ind på www.forstadsmuseet.dk