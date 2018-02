Se billedserie Museumsvært Signe Hoffmeyer og afdelingsleder Mikkel Knudsen med den nye cirkusplakat.

Cirkus som street art

Vestegnen - 25. februar 2018 kl. 09:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirkusmuset er gået nye veje med dette års cirkusplakat, der er lavet af kunstneren Mix-Madsen, der ellers mest har beskæftiget sig med »street art«.

Trods at cirkus fylder 250 i år, er det absolut ikke støvet eller afdanket ifølge afdelingsleder Mikkel Knudsen fra Cirkusmuseet i Hvidovre:

»Cirkus har altid ladet sig inspirere af udviklinger i samfundet og samtidig er cirkus på mange måder løsrevet fra tid og sted. Derfor var det også naturligt for os, at spørge en særdeles nutidig kunstner i form af Mix-Madsen, om at komme med sit bud på en plakat for museet i et år, hvor cirkus fylder 250.«

Mix-Madsen er kendt for at blande mange forskellige teknikker og har ofte arbejdet med stencils og spraymaling, som er teknikker kendt fra graffitiens verden. Det er da også gennem graffitien, at han fattede interesse for kunsten. Hans lærreder har været alt fra butiksfacader til biler, og nu har han altså også kastet sig over plakatkunsten.

Hovedmotivet for årets plakat er jongløren Ølund »Barly« Jacobsen. »Barly« som han blot blev kaldt, var en glimrende jonglør, men nok så væsentlig for museet, var han også storsamler. Det blev således Barlys samling, der kom til at danne grundlag for museet, da det åbnede i 2001 i Avedørelejren. Det glæder Mikkel Knudsen, at Barly nu får et yderligere efterliv ved at være foreviget på plakat.

Plakaten er den 14. i rækken af årsplakater for Cirkusmuseet. Den kan købes i museets butik for 50 kroner, hvor man også se og købe de tidligere års plakater.