Cirkusmuseet i Hvidovre bringer cirkus ud på plejehjemmene, blandt andet takket være et tilskud på 93.000 kroner fra Kulturministeriet. Foto: Knut Neerland

Cirkus på plejehjemmene

Vestegnen - 21. oktober 2020 kl. 10:57 Kontakt redaktionen

Det bliver en ganske særlig cirkusforestilling som beboerne kommer til at opleve, når Cirkusmuseet præsenterer kompagniet Plutselig Sirkus´ forestilling "Cirkusmemoraer" på plejehjemmene til december.

Der bliver genkendelige sange, fysisk interaktion og naturligvis masser af artisteri, når Plutselig Sirkus ruller sig ud.

Museumschef Mikkel Knudsen fortæller:

- Vi vil gerne bruge det faktum, at cirkus er givende for alle aldre til også at få det i spil på plejehjemmene. Særligt i et år, hvor vi alle har brug for positive og opløftende oplevelser. Plutselig Sirkus kan med deres forestilling noget enestående, hvor der både er plads til minder og tilstedeværelse i nuet.

Det er meningen at Plutselig Sirkus kommer rundt ikke blot i Hvidovre, men i hele Storkøbenhavn. Det kan lade sig gøre takket være støtte fra Kulturministeriet.

- Heldigvis har man fået øjnene op for behovet for og værdien af kulturelle oplevelser. Det gælder uanset alder. Cirkusmuseet har i år ekstraordinært lavet gratis tilbud for Hvidovres skoler, udbudt forestilling til alle Hvidovres børnehaver, lavet artistfestival for børnefamilier og cirkusinteresserede og nu altså forestillinger for plejehjemsbeboere, siger Mikkel Knudsen.

- Det er naturligvis en usikker tid, vi er i, hvor det er svært at planlægge, da mulighederne hurtigt kan ændre sig, tilføjer Mikkel Knudsen.

Her rummer Plutselig Sirkus' forestilling den fordel, at den kan skaleres i både fysisk omfang og længde, så den kan spille for alt fra en stue til en festsal. Den kan således blive tilpasset de restriktioner, som måtte være, når vi når til december.

Cirkusmuseet byder også på andre tilbud. Hver søndag, kan man fx tage familien med til cirkusleg, hvor man selv kan folde sig ud som artist. Hver tirsdag er der Power Cirkus, som er givende og sjov træning især henvendt til nybagte mødre. Derudover har museet masser af forløb rettet mod børnehaver, skoler og firmaer. Alt sammen bliver løbende tilpasset de restriktioner, der måtte være for at undgå spredningen af Covid-19.