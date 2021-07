Se billedserie På Cirkusmuseet kan man på egen krop prøve kræfter med artisteriet. Det sker via aktiviteten cirkusleg, som er på programmet hele juli måned. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Cirkus på museum: Et kig ind i en farverig verden med artisteri

09. juli 2021

I en bygning med røde mursten i Hvidovre gemmer sig en unik udstilling af kostumer, rekvisitter, fotos og plakater, der tilsammen fortæller om en helt særlig verden. Cirkus.

En verden, der for publikum er underholdning i manegen og for artisterne er en livsstil.

Cirkusmuseets samling baserer sig på 110.000 enheder, der i sin tid blev indsamlet af Ølund Barly. En mand med stor kærlighed til cirkus og som selv var jonglør.

Udover hovedbygningen råder Cirkusmuseet også over områdets gamle fægtesal, som er omdannet til aktivitetssted for cirkusleg. Her kan små og store selv prøve kræfter med artisteriet i ringene, i trapezen eller som gøgler. Og denne kombination er Cirkusmuseets force ifølge museumschef Mikkel Knudsen.

- Cirkus skal opleves på egen krop, og det kan vores gæster med cirkusleg. Du får en forståelse for cirkusartisterne, samtidig med at det giver en sjov og social oplevelse og nye erkendelser. Barnebarnet kan måske pludselig opleve bedstefar, der viser tricks med diabolo, som han husker fra sin barndom, siger Mikkel Knudsen.

Ny måde at fortælle Det seneste år har museet opdateret sin udstilling med ny opsætning af kostumer, videointerviews med vaskeægte cirkusartister, der med egne ord fortæller om deres liv, og så får gæsterne en velkomst af et hologram.

- Vi har indført et helt nyt greb i udstillingen. Vi har nemlig filmet bugtaler Peter Nørgaard og hans søde hund Charlie, så de via hologrammer med 3D-effekt tager folk i hånden og underholder på udvalgte steder i huset. Bugtalerdukken tillader sig at stille de frække spørgsmål og lave sjov. Vores publikum er gerne børnefamilier, så vi har set på, hvordan vi kan formidle alt det, vi gerne vil fortælle på en anden måde, end vi plejer, fortæller Mikkel Knudsen.

Eli Benneweis' hat For de kostumeinteresserede er der også fundet nogle ikoniske genstande frem, der præsenteres på en ny måde. Heriblandt Eli Benneweis' stetson hat og cirkusdronningen Paulina Schumanns dragter. Men også pantomimen, en hårhængerjonglør og meget andet er repræsenteret.

-Vi har fået et nyt rum med kostumer. I cirkus er artisterne fantastisk udsmykkede, og kostumerne kan noget særligt. For man skal kunne se dem på lang afstand, og de giver indtryk af den forunderlige verden, som cirkus er. Så på museet viser vi, hvad det er kostumerne gør, og hvordan de er med til at opbygge den karakter eller rolle, som artisterne påtager sig i manegen, siger Mikkel Knudsen. Cirkusmuseet vil også gerne et spadestik dybere i forhold til at fortælle, hvad der driver artisterne til et nomadeliv som gøglere.

Som en ny måde at fortælle på, møder Cirkusmuseets gæster et hologram i form af en dansk bugtaler med dukke, der stiller alle de spørgsmål som især børn kan finde på. Foto: Per Christensen Artiklen fortsætter under billedet

- Vi har været ude at interviewe nogle af artisterne og filme deres fortælling til udstillingen. Vi vil afdække, hvad der driver dem. Vi andre har fået en uddannelse at falde tilbage på, men de har kastet sig ud i et helt andet liv. Fællesnævneren og drivkraften for mange af dem er at stå foran publikum. Det kan noget særligt. Med filmene hører vores gæster historien fra hestens egen mule, forklarer Mikkel Knudsen.

I sommerferien er der i hele juli cirkusleg og mange andre aktiviteter. Ferien blev skudt i gang med en trylleforestilling den 27. juni. Følg med på museets hjemmeside.

NB: På Cirkusmuseet såvel som alle andre danske museer skal man pga. covid-19 pt. være iført mundbind eller visir, holde afstand til andre og fremvise gyldigt coronapas for at komme ind.