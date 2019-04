Cirkus bliver fejret

- Vi er i en brydningstid, hvor love og regulativer presser cirkus til at gentænke sig selv. Samtidig får flere og flere øjnene op for, hvor fantastisk det er at arbejde med cirkuskunsten, så antallet af klubber og foreninger, hvor børn og unge arbejder med cirkus er større end nogensinde før. De har imidlertid brug for det professionelle cirkus for at blive inspireret og for at have noget at stræbe imod. Derfor er det også vigtigt at støtte op om cirkuskunsten i alle dens former, siger Mikkel Knudsen.