Cigaretskod og madpapir flyder på vejene

Alt for meget affald ender i vejkanterne rundt om i Danmark, og langs hovedstadens store veje bliver mængden af opsamlet affald målt i tons. Blandt affaldet er der mange cigaretskod og -pakker samt madpapir. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Vestegnen - 30. marts 2021 kl. 11:41 Kontakt redaktionen

Vejdirektoratet er ansvarlige for at drive og vedligeholde de danske statsveje og rastepladser, så trafikanterne kan komme nemt og sikkert frem.

En del af arbejdet er at sikre, at der ikke ligger for meget affald og flyder i grøftekanter og vejrabatter. En opgave, som vejer tungt i hovedstadsområdet. Mere præcis vejer den over 140 tons - for så omfattende er den mængde affald, der blev opsamlet uden for skraldespandene i 2020.

- Der bliver samlet mere end 140 tons affald årligt langs vejene i hovedstaden, og det kan vi gøre bedre. Jeg er overbevist om, at Vejdirektoratets kampagne har været med til at gøre bilister bevidste om, at cigaretskod, madpapir og kaffekopper altså ikke forsvinder af sig selv, når det ryger ud af sideruden. Det er derimod Vejdirektoratets vejmænd, der sørger for, at vejkanten ikke er fyldt med skrald til skade for natur og dyr. Jeg håber, vi fremover vil opleve, at mere affald ender i skraldespanden og ikke i naturen, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Ifølge Formand Daniel Liljeqvist Kjærsgaard fra Forstas, som varetager affaldsopsamlingen i hovedstadsområdet er det ikke kun papiret fra chokoladebaren, der ender i vejkanten:

- Vi finder rigtig mange cigaretpakker langs vejene - og så fylder mademballage fra tankstationer og fastfood-restauranter en hel del. Men vi samler også øldåser op og poser med haveaffald, kummefrysere og computere. Det mærkeligste er dog, når vi finder sexlegetøj, der ligger og flyder i rabatten. Det er ikke det fedeste at skulle samle op, siger Daniel Liljeqvist Kjærsgaard og tilføjer:

-Et simpelt råd til bilisterne er at have en lille pose liggende i bilen og så bruge posen til at proppe sit affald i.

Ud over at affaldet er til gene for andre trafikanter, er det også til stor belastning for miljø, dyr- og planteliv. For eksempel er cigaretskod den type affald, der smides allermest af, og ét cigaretskod er op til fem år om at blive nedbrudt i naturen.

Tak for ingenting - i vejkanten Det er dog ikke kun i region Hovedstaden, at bilisterne har for vane at rulle bilvinduet ned og dumpe deres affald i vejkanten. Hvert år opsamler Vejdirektoratet omkring 700 tons affald langs de danske statsveje og rastepladser. En opgave der årligt koster samfundet mere end 11 millioner kroner.

For at komme problemet til livs har Vejdirektoratet siden januar kørt en kampagne under sloganet 'Tak for ingenting ... i vejkanten'. En kampagne der skal få danskerne til at tænke over deres adfærd.

Trafikanterne kan blandt andet møde kampagnen på skilte langs tilkørselsramper til motorvejen, på plakater på landets rastepladser, i radioen samt online i form af bannerannoncer og på de sociale medier.

Fakta om affald • Hvert år opsamles omkring 700 tons affald langs de danske statsveje og rastepladser

• Vejdirektoratet bruger årligt mere end 11 millioner kroner på opsamling af affald

• Cigaretskod er den type affald, der smides allermest af. Ét cigaretskod er op til fem år om at nedbryde

• Andre typer af affald, der typisk bliver fundet i vejkanten, er take-away emballage, øl- og sodavandsdåser og plastikposer.

• Flere end 90 procent af danskerne mener, at det er meget forkert at smide affald i naturen.

• Alligevel svarer 11 procent, at de har smidt affald på gaden, i naturen eller vejkanten.

• Vejdirektoratets kampagne ’Tak for ingenting ... i vejkanten’ løber til og med påske 2021 og er blandt andet synlig på skilte langs udvalgte tilkørselsramper til motorvejen, på plakater på rastepladser, i radioen samt på bannerannoncer online og outdoor.

• Derudover kan man møde kampagnens budskaber samt gode råd og fakta om affald på Vejdirektoratets Facebook og Twitter samt på www.vejdirektoratet.dk/takforingenting.