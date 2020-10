Chief 1 på scenen under eget navn

2019 var året, hvor Chief 1 for alvor trådte i karakter som solist efter mange år, hvor han stod bag rigtigt mange danske artister som producer og sangskriver. Danmark oplevede ham for alvor folde sig ud som sanger i TV2's "Toppen af poppen", hvor hans fortolkninger blev den helt store gode overraskelse.

Med sit specielt håndplukkede 5-mands band bliver publikum ført igennem en intens koncert, hvor alt står på spil. Chief 1 fortæller og synger om et 30-årigt liv i dansk musik, om succes, nedture, mørke og lys, kærlighed og lykke og om at det aldrig er for sent at følge sine drømme og håb.