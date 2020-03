Brøndby-cheftræner Per Nielsen sidder i coronavirus-karantæne derhjemme. Han regner dog med at være på træningsbanen igen i næste uge. Foto: Kenn Thomsen

Cheftræner i karantæne

Vestegnen - 09. marts 2020 kl. 15:48 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cheftræner for Brøndbys kvindeligahold, Per Nielsen er sendt i hjemmekarantæne som følge af, at han forrige søndag hilste på Thomas Kahlenberg under en kamp på Brøndby Stadion.

Thomas Kahlenberg blev sidste uge testet positiv for coronavirus efter et besøg i Holland, og det har betydet, at en lang række personer, der var i kontakt med ham i forbindelse med hans besøg på Brøndby Stadion, nu er sat i karantæne for at forhindre eventuel smitte i at brede sig.

Kvindernes cheftræner Per Nielsen er ikke den eneste, der er blevet ramt. Også Brøndby IF's direktør Ole Palmå er i karantæne. Og formanden for Brøndbyernes IF - altså amatørafdelingen - Christian Barrett er for en sikkerheds skyld hjemme fra sit arbejde, efter han har holdt møde med Ole Palmå. Også en række andre personer er blevet sendt i hjemmekarantæne.

I en uges tid har Per Nielsen været isoleret i familiens hus på Vestegnen, og har altså ikke kunne være en del af Brøndby-kvindernes forberedelser op til sæsonstarten - og sådan vil det være indtil næste mandag.

- Det er naturligvis ikke optimalt, men jeg har et meget dygtigt trænerteam, som nok skal klare denne her situation. Jeg er i daglig kontakt med Claus og Thomas (henholdsvis assistent- og målmandstræner, red.) og de skal nok klare det, indtil jeg er tilbage, fortæller Per Nielsen.

Der er foretaget smitteopsporing, og det ligger fast, at Per Nielsen ikke har haft mulighed for at sprede smitte til spillertruppen eller til staben omkring holdet.

I de første par døgn var Per Nielsen i isolation i husets kælderetage, men derefter røg familien også i hjemmekarantæne efter en vurdering fra sundhedsmyndighederne, så nu kan han færdes rundt i hele huset. Han må dog ikke komme uden for, og kan altså ikke passe jobbet i Brøndby.

- Det er bare om at indordne sig under de anbefalinger og påbud, som myndighederne kommer med. Der er altså ting, der er vigtigere end fodbold, og lige nu handler det jo om at få opsporet og inddæmmet sygdommen, understreger Per Nielsen.

Selv har han ikke mærket noget til coronavirus.

- Jeg føler mig frisk, og har ikke tegn på, at jeg skulle være syg, siger Per Nielsen.

Hverken han eller familien lider afsavn, fordi de er i hjemmekarantæne. Blandt andet sørger familie og venner for at hjælpe, hvis der er mangel på mad eller andre fornødenheder.

Går alt efter planen, vil Per Nielsen kunne lede træningen af Brøndby-pigerne igen i begyndelsen af den kommende uge. Brøndby-holdet er i gang med forberedelserne til det kommende slutspil - med første kamp den 28. marts ude mod Thisted. Forårets kampe skulle meget gerne resultere i, at Brøndby genvinder det danske mesterskab.