Charlotte Hansen fra Risbjergskolen i Hvidovre er Årets Natur- og Teknologilærer og modtog torsdag forleden Novo Nordisk Fondens pris på 250.000 kroner. Hendes chef, skoleleder René Rasmussen Sjøholm havde indstillet hende til den flotte hæder.

Charlotte kåret til årets natur- og teknologilærer

Vestegnen - 09. april 2018 kl. 06:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag aften modtog Charlotte Hansen fra Risbjergskolen i Hvidovre årets natur- og teknologilærerpris.

Hun fik prisen for sit store og dygtige arbejde med at undervise børn i indskoling og mellemtrin i naturfag. Charlotte Hansen underviser 2. og 5. klasse i natur og teknik og er koordinator for natur- og teknologifaget på Risbjergskolen.

»Charlotte er en vildt dygtig lærer, og på Risbjergskolen har vi en vision hvor mod er et bærende element - og derfor var det oplagt for mig, at indstille Charlotte til prisen, fordi hun i sit arbejde som naturfagslærer på Risbjergskolen gør noget helt ekstraordinært,« fortæller skoleleder René Rasmussen Sjøholm og uddyber:

»Charlotte har en legende tilgang til det at planlægge og gennemføre undervisningen på en sjov måde. Hun brænder for sit felt.«

Årets Natur- og Teknologilærerpris bliver hvert år uddelt til en lærer eller team henholdsvis øst og vest for Storebælt, og her blev Charlotte Hansen udvalgt som dette års modtager øst for Storebælt. Og det er ikke helt tilfældigt at årets vinder er fra Risbjergskolen i Hvidovre:

»Vi har i Hvidovre Kommune i en årrække prioriteret og haft et særligt fokus på de naturvidenskabelige fag. På Risbjergskolen, hvor Charlotte underviser, har vi som det eneste sted i Danmark kommunens fornemste naturfagsfacilitet i Newton Room, som alle kommunens skolebørn har glæde af i løbet af deres skoletid. Det er både flot og fortjent, at Charlotte og Risbjergskolen nu bliver hædret for deres arbejde på science-området,« siger borgmester Helle Adelborg.

Prismodtageren selv var naturligvis stolt over at modtage den flotte pris:

»Det er en stor ære at modtage prisen. Jeg synes, at natur -og teknologifaget er spændende, og det betyder meget for mig, at børnene også synes det. Jeg ser faget som et dannelsesfag, der gør det muligt for eleverne at forstå omverdenen og tage stilling - for eksempel til, om de vil leve bæredygtigt,« siger Charlotte Hansen.

Med Natur- og Teknologilærerprisen følger 250.000 kroner, hvoraf de 200.000 kroner skal bruges på et naturfagsprojekt på Risbjergskolen og de 50.000 kroner går til prismodtageren. Det er endnu ikke besluttet, hvad den flotte pengepræmie skal bruges til.