Genåbningen af Hvidovre C sker på både sikker og forsvarlig vis, hvor alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes. Foto: Hvidovre C

Send til din ven. X Artiklen: Center er helt klar til at åbne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Center er helt klar til at åbne

Vestegnen - 12. april 2021 kl. 18:03 Kontakt redaktionen

Tirsdag den 13. april slår Hvidovre C igen dørene op efter godt fire måneders nedlukning.

- Vi er meget glade for at kunne byde velkommen tilbage i vores centre landet over. Vi har både før, under og efter nedlukningen haft fuld fokus på at kunne tilbyde vores kunder en helt sikker shoppingoplevelse. De mange afstands- og hygiejnetiltag, som løbende er indført under pandemien, fortsætter lige så længe, der er behov for det, siger Jesper Faurholdt, der er adm. direktør i Danske Shoppingcentre, som ejer Hvidovre C.

I Hvidovre C er man helt klar til at åbne dørene igen.

- Det er vigtigt for os, at både butiksansatte og besøgende føler sig trygge i vores centre. Så man vil stadig blive mødt af coronavagter, der sikrer overholdelse af mundbinds-, hygiejne- og afstandskrav. Vi har fortsat spritdispensere i hele centret og sørger for grundig og hyppig rengøring samt den velkendte afstandsmarkering og skilte, der viser, hvilken retning man skal gå, siger Christian Schreiber, som er Center Manager i Hvidovre C.

Centrenes størrelse betyder, at der er god plads til, at kunderne kan holde afstand og passe på hinanden.

- Selvom vi har rigtig god plads i alle centre, fortsætter vi også med at live-overvåge antallet af kunder, så vi sikrer, at vi ikke har flere besøgende, end at vi til enhver tid overholder retningslinjerne, siger Jesper Faurholdt og fortsætter:

- Vi opfordrer fortsat alle vores besøgende til at passe godt på hinanden, så vi kan være sikkert sammen. Danske Shoppingcentre er sat i verden for at skabe gode shoppingoplevelser til vores mange besøgende, og vi er glade for, at vi nu igen kan skabe rammerne for danskernes indkøb.