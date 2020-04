En visualisering af Carolines Have i Vallensbæk. Bebyggelsen kommer til at bestå af 91 PKA-lejeboliger og 25 rækkehuse, som er ejerboliger.

Carolines Have bliver bæredygtig

Vestegnen - 06. april 2020 kl. 06:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et af Danmarks største pensionsselskaber, PKA, opfører sammen med ejendomsselskabet Oxdal 116 nye svanemærkede boliger i Vallensbæk Strand.

Der er tale om en bæredygtig omdannelse af et tidligere industriområde ved Vejlegårdsvej.

Boligerne bliver bygget efter de højeste miljøstandarder og kommer til at udgøre det nye grønne boligområde Carolines Have. Området kommer til at bestå af en blanding af lejligheder til leje og rækkehuse, der bliver solgt som ejerboliger.

De 116 nye boliger kommer til at ligge ved siden af området Amalieparken, hvor PKA i 2012 opførte 144 lejeboliger. Ambitionen er at videreføre de grønne træk, som allerede findes i Amalieparken.

- Vi har rigtig gode erfaringer med at investere i Vallensbæk. Det er en sund kommune i vækst, og vi har oplevet stor efterspørgsel fra både vores medlemmer og andre lejere på de boliger, vi allerede har opført i kommunen. Det forventer vi også bliver tilfældet for Carolines Have, fortæller ejendomschef i PKA Nikolaj Stampe.

De 91 lejeboliger i Carolines Have, som PKA kommer til at råde over fremadrettet, består af 2- til 4-værelses lejligheder. De kommer alle til at ligge i et prisleje, der er til at betale for PKA's medlemsgrupper, som blandt andet omfatter sygeplejersker, socialpædagoger og fysioterapeuter.

Carolines Have kommer til at bestå af 91 lejligheder og 25 rækkehuse. Rundt om ejendommene bliver der etableret attraktive, grønne friarealer.

Der etableres fuld kælder under etageboligerne, og alle boliger får private terrasser eller indskudte altaner.

Fokus på miljø og klima De nye boliger er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter. De opføres alle som svanemærkede. Det vil sige, at de har et lavt energiforbrug og fokus på bæredygtighed i hele ejendommens levetid - fra opførelse, drift til genanvendelse af materialer. Der er strenge krav til, at alle materialer er uden miljø- og sundhedsskadelige stoffer, og at der bruges bæredygtighedscertificeret træ.

- Det er vigtigt for os, at vi bidrager til større bæredygtighed i ejendomsbranchen. I 2016 opførte vi Danmarks første svanemærkede lejeboliger. Det har været en succes for os, og vi kan se, at det er noget lejerne efterspørger. Ikke nok med, at vi med ejendommene kan skabe gode afkast til vores medlemmer. Vi kan samtidig gøre en positiv forskel for miljø og klima, siger Nikolaj Stampe.