Camilla søgte på »mentor« - Så kom Bettina og hjalp

Året er 2018, og Camilla Preen er netop flyttet til Brøndby. Hun siger til sig selv, at nu skal der ske noget i hendes liv. Derfor er noget af det første, hun gør, at åbne sin computer og søge på ordene »mentor i Brøndby«. Her falder hun hurtigt over Bettina Hørsmans billede, som toner frem på Gadespejlenes hjemmeside. Herefter skriver Camilla Preen til Gadespejlene, at hun ønsker Betiina Hørsman som mentor. De to har snakket sammen lige siden.