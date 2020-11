Bykonge vraget: S vælger ny borgmesterkandidat

Et turbulent år

Det er ikke mere end knap et år siden, at Merete Amdisen blev væltet som gruppeformand efter en intern strid.

Det skete blandt andet efter, at Ole Bjørstorp uden bestyrelses vidende meldte ud, at han igen var partiets spidskandidat til næste kommunalvalg.

I foråret kom Ole Bjørstorp også i modvind efter en sag om hans brug af en tjenestebil, som førte til, at Ishøj Kommune ændrede praksis på området.

Ole Bjørstorp har været borgmester i Ishøj i 20 år, og Socialdemokratiet har haft absolut flertal i Ishøj siden 1985.

- Vi forventer at kunne sætte et stærkt hold ved valget den 16. november. Med den store medlemsfremgang vi har set i det forgangne år, er der mange stærke profiler at bygge på – både i den nuværende byrådsgruppe og i medlemskredsen. Det tegner godt for Socialdemokratiet, siger lokalafdelingens formand, Henning Bjerre.