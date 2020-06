Se billedserie Et eksempel på, at en række høje gamle træer måtte fældes for at skabe plads til letbanen.

Byggeri på Vestegnen: Vi skal nok genplante

Vestegnen - 01. juni 2020 kl. 07:15 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byudvikling. Letbane. Boligbyggeri.

Der er mange årsager til, at træer og andet grønt i disse år forsvinder fra Vestegnens landkort.

Træer og grønt er godt for klimaet og godt for øjnene, og det er man bevidste om - både hos Hovedstadens Letbane og i de enkelte kommuner. Hvilket ikke nødvendigvis betyder, at der genplantes én til én og i samme områder, hvor der fældes.

Flere kommuner peger på, at udgangspunktet er at plante erstatningstræer hver gang, der fældes - og i øvrigt plante flere træer. Det hjælper ikke de beboere, som får fjernet deres grønne udsigt, men det opretholder eller forøger antallet af træer samlet set, og er dermed godt for klimaet.

Planter flere træer - Hvis der er træer, som det er nødvendigt at fælde/rydde, planter vi som udgangspunkt erstatningstræer, er beskeden fra Rødovre Kommune.

Kommunen oplyser, at man i det hele taget planter rigtig mange træer, og nævner blandt andet den nye "skov", hvor Rødovre Kommune planter et træ for hvert nyfødt barn, der kommer til verden i kommunen. Barnet får altså sit eget træ, som det kan følge gennem livet.

En anden kommune, hvor der er gang i byggeriet, er Albertslund. Også her er beskeden, at træerne ikke bliver genplantet én til én.

Albertslund Kommune peger på, at i de områder, hvor der tidligere var erhverv og industri og nu omdannes til boligområder, vil der blive skabt grønne rum, og samlet set vil Albertslund dermed få flere træer. Der er også vedtaget en ny planstrategi, som indebærer mere grønt i Albertslund.

Dobbelt op af træer Byggeriet af letbanen langs Ring 3 betyder, at en hel del træer og andet grønt må lade livet.

Det er allerede sket i Ishøj og Glostrup, hvor Miljøstyrelsen har givet tilladelse til, at dele af fredskovspligten er ophævet på en række grunde, så der kan bygges letbane. For hvert areal, der ryddes, skal der plantes det dobbelte, kræver Miljøstyrelsen i forbindelse med fredskov.

Hvis der ikke kan findes egnede steder i letbanens kommuner, vil erstatningsskoven blive genplantet som puljeskov så tæt på projektet som muligt.

Hovedstadens Letbane oplyser, at man generelt har inddraget så lidt areal som muligt til letbaneprojektet og så vidt muligt prøvet at undgå at fælde træer. Enkelte steder har det dog ikke kunnet undgås at fælde træer og fjerne beplantning. Det gælder både træer i vejrabatter og større sammenhængende skovområder i Vestskoven og ved Store Vejleå.

Hvordan en mulig genplantning vil ske, er endnu uafklaret. Det skyldes blandt andet, at der er særlige regler om sikkerhedsafstande fra letbanens strømførende elementer som køreledninger mv. Det betyder, at der - af hensyn til sikkerheden - sættes nogle begrænsninger for, hvordan og hvor mange træer og buske, der kan plantes langs letbanestrækningen.

Hovedstadens Letbane lover dog, at der vil blive plantet de steder, hvor der er plads til det.

De arealer, der bruges som arbejdspladser og arbejdsarealer mens letbanen anlægges, vil i videst muligt omfang blive genetableret, når arbejdet med letbanen er afsluttet, oplyser Hovedstadens Letbane.

Letbanen vil give en række nye byrum, blandt andet ved stationerne, på sin vej gennem Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Glostrup, Albertslund og Rødovre. Her er det op til de enkelte kommuner at beslutte, hvordan letbanens tilgrænsende områder skal indrettes og beplantes.