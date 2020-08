Her ses, hvordan det er planen, at området Kirkebjerg i Brøndby skal tage sig ud efter byggeriet af nye boliger. Illustration: Børndby Kommune

Byggeri giver plads til flere børn

Vestegnen - 19. august 2020 kl. 06:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndbys kommunalbestyrelse har besluttet at opføre to nye daginstitutioner, et dagplejehus og at udvide nogle af et kvarters eksisterende institutioner for at give plads til op til 370 nye børn i Brøndbyvester.

Byggeriet af nye boliger er i fuld gang i Kirkebjerg i Brøndby. I løbet af få år vil det tidligere erhvervsområde blive en ny moderne bydel, hvor bl.a. mange børnefamilier forventes at flytte ind.

En ny analyse viser, at der kan blive brug for op til ca. 370 nye institutionspladser i Brøndbyvester over de kommende syv til otte år. Derfor har kommunalbestyrelsen vedtaget at sætte gang i både udvidelser og nybyggeri for at kunne dække det fremtidige pasningsbehov.

- Det går stærkt lige nu i Kirkebjerg, hvor de første boliger så småt er færdige. Det bliver en ny levende bydel, og vores prognoser tyder på, at der kommer et rykind af børnefamilier i området over de kommende syv-otte år. Jeg er glad for, at vi bl.a. har besluttet at bygge to helt nye børnehuse og udvide nogle af vores eksisterende daginstitutioner, så vi bliver helt klar til at tage godt imod de børnefamilier, der flytter til Kirkebjerg, siger Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.

Børnehusene Glentebo og Hvidtjørnen i Brøndbyvester skal udvides, og man vil i løbet af 2020 etablere et nyt fælles dagplejehus på Tranemosegård.

Desuden er der planer om at bygge en ny institution beliggende Tranehaven 31 og på lidt længere sigt også på en grund i selve Kirkebjerg på adressen Kirkebjerg Søpark 7, som kommunen har erhvervet til formålet.

Der er i dag en stor industribygning på grunden, som skal nedrives, ligesom grunden skal saneres forud for opførelse af en ny daginstitution.

Beslutningen om at udevide kapaciteten for dagtilbud i lokalområdet baserer sig på analysen "Strategirapport for Dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg", som Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i Brøndby Kommune står bag.

Brøndby Kommune vil følge udviklingen i Kirkebjergområdet og revurdere pladsbehov og tilpasse projekterne i forhold denne.