Bygger bro over motorvej

I den kommende tid går Hovedstadens Letbane i gang med anlægsarbejde på broen over Frederikssundmotorvejen i Glostrup. Her skal der opføres to nye letbanebroer af stål samt en ny cykelbro i den østlige side af Nordre Ringvej.

Man starter med at indrette byggeplads langs den nordgående trafik på Nordre Ringvej både nord og syd for Frederikssundmotorvejen, og derfor ryddes et område for beplantning.