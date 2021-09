Torsdag blev det første dialogmøde holdt ved Avedsøre Station. Her kunne man blandt andet se planerne for et nyt, stort natur- og boligområde øst for Byvej. Foto: Stina Felby Egerup

Byens fremtid: Her kan der bygges nye boliger

Særlig vigtig denne gang

Det første af fire dialogmøder blev holdt torsdag ved Avedøre Station. Her kunne man blandt andet se planerne for et nyt stort natur- og boligområde øst for Byvej, høre om de langsigtede byggeplaner for Cirkusgrunden og ideen om at omdanne et erhvervsområde ved Tårnfalkevej til boligområde.