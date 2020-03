Butikstyveri udviklede sig til kniv-røveri

En 40-årig mand er nu sigtet for røveri, efter et butikstyveri i Albertslund gik galt.

Et vidne havde set den 40-årige mand forlade butikken med øl, slik og kød uden at betale for varerne. Butikkens leder fulgte efter manden, men da butikslederen stoppede manden, truede han med kniv for at slippe væk. Dermed udviklede butikstyveriet sig til røveri.