En 29-årig mand har erkendt butikstyveri i et supermarked i Glostrup.

Butikstyv med hang til æg og bacon

Onsdag den 22. juli klokken 14.17 blev en patrulje fra Vestegnens Politi sendt til et supermarked på Diget i Glostrup, hvor en butiksdetektiv havde tilbageholdt en formodet butikstyv.

En 29-årig mand var mistænkt for at have stjålet æg, bacon, smør og pølse - hvilket han erkendte.