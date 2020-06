Send til din ven. X Artiklen: Butikscentre har styr på corona-tiltag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Butikscentre har styr på corona-tiltag

Vestegnen - 06. juni 2020 kl. 06:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Politis særlige indsats for at hindre spredning af coronavirus kører stadig i højt gear.

De ekstra patruljer er indsat til at reagere på anmeldelser om forsamlinger og føre tilsyn med områder, hvor for mange kan stimle for tæt sammen.

Coronapatruljerne kontrollerer også, at genåbningen af indkøbscentre, butikker og restaurationer sker kontrolleret efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer om plads og afstand, information om reglerne, et begrænset antal kunder, håndsprit og fødevarehåndtering med plastikhandsker:

- Langt hovedparten i forretningslivet lever op til de retningslinjer, der skal begrænse smittespredningen - og ellers hjælper og rådgiver vi gerne. Vi oplever generelt samfundssind og ønske om fortsat genåbning, så kun sjældent må vi give et decideret påbud - og det er virkelig positivt, siger politiinspektør Allan Nyring, chef for lokalpolitiet i Vestegnens Politi.

Politiinspektøren tilføjer, at politiet dog er klar med bøder eller butikslukning, hvis et påbud om at hindre smittespredning ikke efterkommes.

Tilsyn i Ishøj Et af de steder, som lokalbetjente på Vestegnen netop har kontrolleret, var Ishøj By Center. Centret genåbnede, til borgmesterens glæde, den 11. maj efter måneders coronalukning:

- Det er dejligt, at Danmark nu er begyndt at åbne igen, og at vores lokale erhvervsliv kan se lys for enden af tunnelen. Jeg glad for at se, at vores borgere igen begynder at gå i butikker og dermed hjælper med at få gang i de økonomiske hjul igen. Men jeg er også nødt til at løfte en pegefinger og opfordre til, at vi stadig holder fast i de gode vaner, som har gjort, at Danmark nu kan genåbne. Det betyder, at vi stadig skal holde afstand, nyse i ærmet og sikre en god håndhygiejne, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.



Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.



Vi skal stadig stå sammen på afstand, minder han om.

- De seneste måneder har været hårde for vores erhvervsliv, men jeg håber, at situationen vender nu, og at vi alle går en lysere sommer i møde - det har vi alle brug for. Som kommune er vi afhængige af et stærkt og aktivt erhvervsliv, som er med til at sikre arbejdspladser og dermed en stærkere velfærd for os alle, siger Ole Bjørstorp.



Marketingassistent Tina Dupont, Ishøj By Center.



Corona-tiltag i bycentret I Ishøj By Center er der indført en række tiltag for at imødekomme myndighedernes retningslinjer - og ud over afstandsmærker, retningspile, ekstra rengøring, opsyn med kundeantal og vagter til at sprede en sammenstimlen, informeres der om coronavirus på fem sprog.

- Alle i centret er glade for, at vi igen har åbent, og det er vigtigt for os, at det fortsætter mod normale tilstande. Vi arbejder hele tiden på at løse de udfordringer, der kan opstå, for at skabe de bedste rammer, så kunder og ansatte kan føle sig trygge i Ishøj By Center, siger marketingassistent Tina Dupont, Ishøj By Center.