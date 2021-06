Buslinje går i grønt

- I Glostrup glæder vi os over, at borgerne i Ejby fra den 27. juni kan møde støjsvage og miljøvenlige busser på linje 142. Omstillingen fra dieselbusser til elbusser er en vigtig del af den grønne omstilling, som vi arbejder med her i Glostrup Kommune, hvor vi ønsker at fremme bæredygtig kollektiv transport og mobilitet. Elbusserne udleder hverken CO2 eller sundhedsskadelige partikler og så larmer de tilmed mindre, så det er den helt rigtige vej at gå. Der er ingen tvivl om, at dette er en historisk begivenhed, og jeg er glad for og stolt af, at jeg skal ud at køre med den første eldrevne bus i Glostrup, udtaler Piet Papageorge, formand for vækst- og byudviklingsudvalget i Glostrup Kommune.