Vestegnens Politi fik tirsdag aften en melding om et færdselsuheld i Hvidovre, hvor en bus og en bil var indvolveret. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Bus kørte ind i bil, der holdt for rødt

En bus kørte ind i bil, der holdt for rødt på Avedøre Havnevej i Hvidovre tirsdag aften.

Vestegnens Politi fik den 7. juli kl. 20.15 en melding om et færdselsuheld med en bus på Avedøre Havnevej og Dybenskærvej. En patrulje kørte frem, hvor det viste sig, at der ikke var passagerer i bussen, og at den 54-årige chauffør bagfra var kørt ind i en bil.