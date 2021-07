Burgerkæden The Burger Concept vokser og spreder sig til hele landet. Visionen er, at alle skal have råd til et godt burgermåltid. Foto: PR.

Send til din ven. X Artiklen: Burgerbrødre på vej til byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Burgerbrødre på vej til byen

Vestegnen - 01. juli 2021 kl. 19:13 Kontakt redaktionen

I september åbner en ny burgerkæde i Hvidovre.

Der er tale om The Burger Concept, som er skabt af to jyske burgerbrødre, Simon og Morten Franck Jakobsen, Det er blot tre år siden, de to brødre fik drømmen om at starte et helt nyt burgerkoncept i det jyske, og i dag åbner deres restauranter op over det hele i Danmark.

- Vi synes, de etablerede restauranter og kæder tager for høje priser for deres burgere og menuer. Så for tre år siden besluttede vi os for at udvikle et koncept, hvor vi kunne trække prisen for en burger med fritter ned på et niveau, der er fair for alle. Det eneste, vi har valgt fra, er drikkevarer. Vi kalder det 'jysk, hurtigt og billigt', siger Simon Franck Jakobsen.

Alle kan være med De to brødres burgerkæde skiller sig ud fra andre moderne burgerkæder fordi de fokuserer på en lav pris. Hos The Burger Concept serverer de burgere og tilbehør i tjekkede omgivelser - men til en brøkdel af prisen.

- Til den pris er det muligt for alle, også studerende og børnefamilier med små rådighedsbeløb, at spise ude oftere. Drikkevarer er ikke inkluderet for at holde prisen nede. Det er en fordel, hvis man vælger at tage maden med hjem, da de fleste allerede har drikkevarer i køleskabet, men vi sælger også drikkevarer til rimelige priser, fortæller Simon Franck Jakobsen.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er der stor forskel på, hvor mange penge forskellige indkomstgrupper bruger på take-away og restauranter. Husstande i de laveste indkomstgrupper bruger omkring 6-9.000 kr. på restauranter om året, mens husstande med middel til høj indkomst bruger omkring 14-17.000 kr. om året.

På bare tre år har kæden formået at åbne ni restauranter. Og i år vil burgerkæden altså også komme til Hvidovre.